وزير التموين يعلن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم، وتفعيل اتفاقية القمح مع الإمارات لزيادة الاحتياطي إلى 6 شهور

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر .

اتفاقية القمح مع الإمارات

وأكد وزير التموين أنه فيما يتعلق بالاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح فإن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها بمنطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

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وأضاف المصيلحي أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وشدد علي ضرورة تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرا إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.

الإحتياطي الاستراتيجي من السكر

من ناحية أخرى أعلن وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي نحو 8 أشهر، لافتا إلى أن حصاد قصب السكر يبدأ في يناير فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير المقبل.

استيراد 215 ألف طن سكر

وأوضح أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، وقامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر، كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر كما قامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر.

وحول تذبذب أسعار السكر،قال المصيلحي إن أسعار السكر عالميا مرتبطة بأسعار البترول، منوها بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتي تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقود نقي، لافتا إلى أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة.

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وفيما يتعلق بالزيت، قال وزير التموين إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوها بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

وأوضح أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات، فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز .

وحول الأرز، قال وزير التموين إن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو الحر بالمجمعات، وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، حيث أن حجم المساحة المنزرعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهرا، ومستمرون في عمل مناقصات، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بتقليل الحد الأدنى عن 4 شهور ونستهدف زيادتهم إلى 6شهور.

الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم والدواجن

وتحدث وزير التموين عن الدواجن، مؤكدا أنه يتم استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها بسبب رفع الجمارك بين الدولتين منوها بأن الوزارة تسعى إلى عمل توازن في أسعار الدواجن من خلال إدراجها ضمن السلع المتداولة بالبورصة السلعية.

أما فيما يتعلق باللحوم، أكد وزير التموين أنه لدينا عقود تكفي 18 شهرا، وتم فتح باب الاستيراد مع جيبوتي ونحو 2.3 شهر لحوم مجمدة من الهند والبرازيل.

مكتب السجل التجاري بطنطا

ولفت الوزير المصيلحي إلى أن مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مقام على مساحة 120 مترًا ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا،كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

رقم موحد مميز لكل منشأة تجارية

ولفت الوزير إلى تفعيل خدمة جديدة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها " بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأوضح أن عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو التحول الرقمي وصلت إلى ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى ١٠٨ مكاتب على مستوى الجمهورية.

14 خدمة للسجل التجاري

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية بلغت 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪؜ من الخدمات إلكترونيا.

وأشار إلي أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالى 2022/ 2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة في العام المالى 2021/2022 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة

أوضح "عشماوي" أنه تم تطوير عدد 57 مكتب بنسبة تحديث تصل إلى 53٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثًا إلى 80٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، علي هامش افتتاح مكتب السجل التجاري بالمنطقة اللوجيستية بمدينة طنطا محافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

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