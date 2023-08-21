الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا

الدوري السعودي، أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، رحيل المحترف المالي موسى ماريجا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد إنهاء العلاقة التعاقدية معه.

ونشر حساب الهلال الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعلان رحيل موسى ماريجا وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل أسوار النادي.

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وكان موسى ماريجا، انضم لصفوف الهلال السعودي في ميركاتو صيف 2021 قادمًا من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال لمدة 3 سنوات.

وخاض موسى ماريجا صاحب الـ32 عامًا مع الهلال السعودي 75 مباراة في كافة البطولات وسجل اللاعب المالي 25 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

وتوج موسى ماريجا خلال مشواره مع الهلال ببطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

أغلي صفقة في الدوري السعودي

وفجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن توقيع الدولي السعودي حسان تمبكتي، لاعب الشباب، عقدا رسميا لمدة 4 أعوام مع الهلال، فجر اليوم الإثنين، في صفقة هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين، حيث سيتقاضى تمبكتي قرابة 15 مليون ريال سنويًا.

ومن جانبه، سيحصل الشباب على مبلغ يتجاوز 50 مليون ريال، بالإضافة للاعب محلي.

وتواجد عرضان على طاولة اللاعب من النصر والهلال، بعد رفضه الانضمام للأهلي، وعدم قبول إدارة الشباب عرض الاتحاد.

وكان عرض النصر هو الأقوى، حيث قدم مبلغا ماليا بجانب انتقال 3 لاعبين دوليين، هم: المدافع عبد الإله العمري وسامي النجعي وأيمن يحيى.

وساهم تدخل العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال، في حسم انتقال اللاعب للهلال، بعدما رفع المبلغ ليحسم الصفقة.

وجاء توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة الشباب، خالد آل ثنيان، ورئيس مجلس إدارة شركة الهلال، فهد بن سعد بن نافل، ووكيل أعمال اللاعب مشعل السفاعي.

وكان رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، قد قال قبل يومين خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" التليفزيوني، إن سعر حسان تمبكتي حاليا لا يقل عن 180 مليون ريال سعودي.

أما تمبكتي نفسه، فقد قال مؤخرا في تصريح خاص لبرنامج "كورة"، عبر قناة "روتانا خليجية"، إنه يرغب في الرحيل عن الشباب في حال وصول عرض مناسب، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا سابقا بينه وخالد البلطان في هذا الشأن.

وقال تمبكتي: "جددت عقدي رغم رغبتي في الخروج، لأن النادي له فضل كبير علي، وكنت أرغب في أن يستفيد من عملية انتقالي".