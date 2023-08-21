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رياضة

ريال مدريد يتلقى نبأ سارا بشأن لاعبه المصاب

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تلقي نبأ سارا بشأن أحد لاعبيه المصابين في الموسم الحالي.


وأعلن نادي ريال مدريد، الإثنين الماضي، خضوع أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى، على أن يبدأ اللاعب عملية التعافي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جولر فاجأ أطباء ريال مدريد بتعافيه السريع عقب إجراء الجراحة، حيث وصفوه بأنه "عاد كالثور".

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وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جولر سيعود إلى الملاعب خلال فترة أقل من المتوقع له قبل الجراحة، بسبب تعافي جسده سريعا من الإصابة.

وتعاقد الميرنجي مع أردا جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.

وعلى صعيد آخر سطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، إنجازا جديدا مع الفريق الإسباني، بعدما تخطي الإسباني فيسنتي ديل بوسكي المدرب التاريخي للنادي الملكي.

وقاد أنشيلوتي نادي ريال مدريد للفوز على ضيفه ألميريا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالوينة، فإن أنشيلوتي بات ثالث أكثر المدربين قيادة لريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 154 مباراة، متفوقا بفارق مباراة على الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، مدرب الفريق في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة.

29 مباراة تفصله عن زيدان


ويتأخر أنشيلوتي بفارق 29 مباراة فقط عن الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى مسؤولية ريال مدريد في 183 مباراة بالدوري الإسباني، بينما يتصدر القائمة الإسباني ميغيل مونوز بـ424 مباراة.

كارلو أنشيلوتي


قاد أنشيلوتي ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية مستمرة من 2021 إلى الآن.

في موسمه الأول بالليجا احتل أنشيلوتي المركز الثالث مع الريال، بعد خوض 38 مباراة، فاز في 27 منها وتعادل 6 وخسر 5 مرات، بينما في الموسم الثاني 2014-2015، حل ثانيًا بعد 30 فوزا و6 هزائم وتعادلين.

وفي الولاية الثانية، التي بدأت في موسم 2021-2022، حقق كارليتو اللقب بـ26 فوزا و8 تعادلات و4 هزائم، ثم في الموسم التالي جاء وصيفًا بـ24 فوزا و6 تعادلات و8 هزائم، وأخيرًا هذا الموسم لعب الريال مباراتين فاز بهما.

 

مباريات أنشيلوتي مع ريال مدريد في الدوري

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال 154 مباراة في الدوري الإسباني، فاز في 109 منها وتعادل 22 مرة وخسر 23 مباراة.

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