لمواجهة الزيادة السكانية، التفاصيل الكاملة لمقترح إنشاء الهيئة القومية لتنمية الأسرة

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث إحالة دراسة لرئيس الجمهورية، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والتي أوصت بإنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة.

إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية

وتصدر الدراسة التوصية بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، تتمتع بالقوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، على أن تـل مـحل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان.

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ووفقا لتوصيات مجلس الشيوخ، والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة

وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.

توفير الاحتياجات البشرية للهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة

كما تضمنت التوصيات أن ينقـل إلى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفي احتياجاتها مـن الموارد البشرية اللازمة فيمـا تحتاجه مـن العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهـم قـرار مـن رئيس مجلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى عـرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل. وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.

الصناديق الخاصة بالمجلس القومي للسكان

ووفقا للتوصيات تؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.

ووفقا للتوصيات يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من (مجلس الأمناء - مجلس الإدارة - أمانة فنية) يتشكل مجلس الأمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائبـًا وعضوية السادة الوزراء المعنيين، ويجوز أن يضـم لـه عـددًا من الشخصيات العامـة ذات الخبرة بالقضية السكانية، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقررا لمجلس الأمناء.

كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مقـرر مجلس الأمناء "رئيس الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة"، وعضوية رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية، والأمانات الفنيـة مـن العاملين المنقولين مـن الجهات المختلفة.