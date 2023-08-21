سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

آخر تحديث لسعر الذهب، ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية حيث انخفضت الأسعار بقيمة 90 جنيها في الجرام الواحد على مدار الأسبوع الماضي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2565 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2245 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1924 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1496 جنيها.

Advertisements

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17960 جنيها للبيع.

الأسعار العالمية للذهب

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأونصة بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.