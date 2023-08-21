كرة اليد، الزمالك ينهي أزمة رسوم الاشتراك في البطولة العربية

الزمالك، أنهى نادي الزمالك أزمة رسوم اشتراك فريق كرة اليد في منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربي السعودية.

وكان الزمالك يعاني أزمة كبيرة بسبب عدم تسديد باقي رسوم المشاركة والإقامة في البطولة، وهو ما شكل تهديدا قويا على الفريق في مشواره نحو اللقب.

وعلمت "فيتو"، أن الزمالك قام بسداد 20 ألف دولار، وهي باقي رسوم المشاركة في منافسات البطولة.

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غموض مصير الزمالك بعد استقالة المجلس

سيطرت حالة من الغموض على مصير نادي الزمالك بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالة جماعية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي

وبات على مسئولي وزارة الشباب والرياضة اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تتولى إدارة النادي لحين إجراء الانتخابات في أول اجتماع للجمعية العمومية، وذلك طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير بها النادي.

أزمات عالقة في الزمالك

وطبقا لما سبق وذكرناه سيكون أمام اللجنة المؤقتة عدد من الملفات الهامة التي يجب التعامل معها في أسرع وقت، وأبرز تلك الملفات هي مصير اللاعبين داخل فريق الكرة وأيضا أزمة قرار وقف قيد الفريق الصادر من الاتحاد الدولي بسبب مستحقات نادي لشبونة البرتغالي.

كما سيكون أمام اللجنة المؤقتة أزمة قوية وهي التعامل مع ملف الحجز على أرصدة النادي في البنوك فضلا عن توفير التمويل المادي اللازم لصرف مرتبات الموظفين والأجهزة الفنية واللاعبين في كل الفرق الرياضية.

استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية من منصبه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وتم نشر الاستقالة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة ببيان موجه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

تعليق وزارة الرياضة

ومن ناحيته كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوص استقالة مجلس الزمالك.

وأضاف المصدر أنه في حالة وصول الوزارة استقالة رسمية من مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها ".