التعليم: رصد حالتي غش بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات صباح اليوم الاثنين، امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإجمالي عدد (6675 ) طالبا/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة"الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولى بعدد (4) طلاب/طالبات، وامتحان "مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)" فترة ثانية بعدد (4) طلاب/طالبات.

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الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة

وحرص الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة

وشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

حالات الغش بلجان الثانوية العامة

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (2) حالة غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (الجيزة) قام بالغش الإلكتروني، وضبط طالب آخر فى محافظة (المنيا) قام بالغش الإلكتروني، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن غدًا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني في مادتي "الاقتصاد، والإحصاء"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات".