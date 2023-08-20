الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، فيتو

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على دعم الصندوق لموضوعات ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023 والتى تتضمن دعم الأنشطة والخدمات، وتوفير احتياجات المعامل بمدارس المتفوقين في مدارس العلوم والتكنولوجيا، وطباعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، وسداد جزء من مستحقات المؤسسات الوطنية عن أعمال طبع وتوريد الكتب الجميع المراحل التعليمية وشراء الكتب والمحتوى العلمي وحقوق ملكية الكتب، فضلا عن تمويل جزء من التعاقد على توفير عدد (20) ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

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كما وافق المجلس على دعم الصندوق لموضوعات مديريات التربية والتعليم خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023، والتى تضمنت صيانة ورفع كفاءة مبنى مديرية التربية والتعليم القديم بمحافظة جنوب سيناء،  بالإضافة إلى تجهيز استراحات الامتحانات العامة بجميع إدارات محافظة مطروح.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على المشروع القومي لتجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير ١٥٠ معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى ٢٧ محافظة، بواقع عدد ١٥٠٠ جهاز حاسب آلى و١٥٠ طابعة، كما تمت الموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.

كما وافق المجلس على تمويل تنفيذ خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير ١٠٠ ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

وقد وافق مجلس الإدارة على التصديق بإنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء  محمد سامى مدير صندوق ودعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى بالوزارة، واللواء أحمد صالح زغلول رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بقطاع مكتب وزير المالية، ومحمد عبد الفتاح المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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