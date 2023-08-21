الخارجية الإيرانية: تنفيذ صفقة الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين يستغرق شهرين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران ستستغرق شهرين.

وقال كنعاني: أعلنت السلطات المعنية إطارا زمنيا محددا وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر.

تحويل أصول إيرانية مجمدة من كوريا الجنوبية إلى البنك المركزي السويسري

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الاثنين، أن أصولا إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.

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وذكرت وكالة «يونهاب إنفوماكس» نقلا عن مصدر في سوق العملة، لم تسمه، أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يعتزم تبديل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو.

وأضافت أن هذا سيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 مليار وون (223.85 مليون دولار) إلى 400 مليار وون يوميا على مدى خمسة أسابيع.

ورفض مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية تأكيد ما ورد في التقرير، مشيرا إلى حساسية المسألة من الناحيتين القانونية والدبلوماسية.

اتفاق الولايات المتحدة وإيران

وتوصلت إيران والولايات المتحدة مؤخرا إلى اتفاق سيجري بموجبه إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في طهران في المقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول إليه.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي إن الأصول المفرج عنها ستُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي الـ 10 من أغسطس الجاري، أفرجت إيران عن أربعة أمريكيين من السجون، ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم.

ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، وأمريكي رابع لم تكشف هويته من سجن إوين سيئ السمعة في العاصمة طهران إلى منزل غير محدد، حسب ما كشف محامي عائلة نمازي.

وقال مصدر آخر، إن أمريكيا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.

أول تعليق من البيت الأبيض بعد الإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران

من جانبه، قال البيت الأبيض آنذاك إن نقل إيران خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية أمر مشجع، لكنه كرر المطالبة بالإفراج عنهم.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأمريكيين… ما كان ينبغي إطلاقًا اعتقالهم في المقام الأول".

وأضافت: "بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعا إلى الوطن".



اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران لإطلاق سراح 4 أمريكيين وإلغاء تجميد أموال لطهران، كما سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفرجت إيران عن 4 أمريكيين من السجن اليوم الخميس، ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أكد قبل أيام وجود مفاوضات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطهران بهدف إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران.

الدول الغربية تتهم إيران بـ الابتزاز

وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف، واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل إما رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.

صفقات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران

ورغم قلتها، فإن صفقات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران ترتبط غالبا بمسار الأحداث التي ترافقها، لا سيما ما يتعلق بمفاوضات الملف النووي الإيراني.

وفي كل مرة تعلن فيها صفقة تبادل أسرى بين إيران والولايات المتحدة تُقرأ التصريحات بشأنها بحذر، ويُلتفت إلى سياق الأحداث في واقع العلاقات المتأزم غالبا بين البلدين.

ففي منتصف يناير 2016، تمت الصفقة الأولى بين الطرفين، حيث تبادلا فيها 5 سجناء أمريكيين مقابل 5 إيرانيين.

ويومئذ كان العالم حديث عهد بالاتفاق النووي المتوصل إليه في يوليو 2015، ورغم أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق بعد ذلك ونحت منحى أكثر تصلبا مع طهران، فإنها أتمّت في السابع من سبتمبر 2019 صفقة جديدة توسطت فيها سويسرا، وتم خلالها تبادل سجينين بين الولايات المتحدة وإيران.