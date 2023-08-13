الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بشرى تستمتع بالبحر قبل أيام من عرض أولاد حريم كريم

بشرى، فيتو
بشرى، فيتو

 

الفنانة بشرى، نشرت الفنانة بشرى صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

وأطلت بشرى خلال الصور بإطلالة جذابة من على شاطئ البحر، وذلك قبل أيام من عرض فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم” الذي يبدأ عرضه 30 أغسطس الجاري.

وتشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان عمان الذي ينطلق خلال أيام.

فيلم أولاد حريم كريم

وانتهت بشري مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه 30 أغسطس والذي تشارك به كمنتجة أيضا.

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وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

 

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