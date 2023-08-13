بشرى تستمتع بالبحر قبل أيام من عرض أولاد حريم كريم

الفنانة بشرى، نشرت الفنانة بشرى صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

وأطلت بشرى خلال الصور بإطلالة جذابة من على شاطئ البحر، وذلك قبل أيام من عرض فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم” الذي يبدأ عرضه 30 أغسطس الجاري.

وتشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان عمان الذي ينطلق خلال أيام.

فيلم أولاد حريم كريم

وانتهت بشري مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه 30 أغسطس والذي تشارك به كمنتجة أيضا.

Advertisements

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



