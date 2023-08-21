أراضي الإسكان المتوسط، شروط التقديم والحجز

يبدأ غدا الثلاثاء الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث لأراضى مسكن للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة - أراضى الإسكان المتوسط بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

شروط الحجز بالأراضي المتوسطة بمشروع مسكن

ونستعرض شروط الحجز بمحور الأراضي المتوسطة كالآتي:

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1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركه أو مؤسسه).

2- أن لا يقل سن المتقدم عن العامل في تاريخ بدء الحجز.

3- وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من (الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوي قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز. حق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - والأولاد القصر) بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة ارض او وحدة سكنية له أو لأحد أفراد أسرته الزوج - الزوجة - والأولاد القصر) بأي من المدن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

6- يتم رفع المستندات الآتية (صورة الرقم القومي (للزوج والزوجة ) شهادات ميلاد الأولاد القصر إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة) على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

7- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الارض خلال شهر من التخصيص.

8- وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.

أراضي الإسكان - أرشيفية, فيتو

9- يعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٧٢ بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ بشأن وضع آلية لإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة للحجز الغورى والضوابط الواردة فية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة.

10- تعتبر أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية | مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

11- عتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

12- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا "للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط".

13- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

14- جميع المستندات المقدمة لحجز قطعة الأرض محل طلبي وكافة البيانات المحررة باستمارة الحجز صحيحة وتحت مسئوليتي وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك أكون مسئولا عن ذلك كامل المسئولية الجنائية والمدنية ويحق للهيئة إلغاء كافة إجراءات الحجز أو التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

15- أن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محلى المختار وأية مراسلات أو مخاطبات أو اعلانات ترسل لى على هذا العنوان تعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

16- إنني عاينت قطعة الأرض محل طلبي المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلتها بحالتها الراهنة.

17- أتعهد بالتزامي التام باستكمال نسبة السداد من إجمالي قيمة الأرض المتقدم لحجزها وتخصيصها لى بنسبة الاستكمال التي أبديت رغبتي السداد بها والمدونة بمعرفتى باستمارة الحجز وصادف ذلك قبول الهيئة السداد بهذه النسبة، ولا يحق لى تغيير تلك النسبة حتى تمام سداد قيمة الأرض، وفقا للمواعيد الموضحة بإخطار التخصيص.

18- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز لقطعة الارض حاليا أو مستقبلًا.