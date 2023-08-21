الإثنين 21 أغسطس 2023
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سياسة

اقتراح برلماني بتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لتعظيم موارد العملة الصعبة

دولارات، فيتو
دولارات، فيتو

طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة بالإسراع فى وضع ضوابط وآليات واضحة لـ الحصيلة التصديرية الدولارية وعدم السماح للمصدر بأخذها من البنك.

 

الحصيلة الدولارية

وشدد الوليلي، في تصريحات صحفية له اليوم: لابد من التنازل عنها لدى البنك، فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة الخاصة به نتاج عملياته التصديرية وبيعها في السوق الموازي.

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 وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يعد بمثابة موافقة مباشرة من الحكومة على استمرار وتواجد السوق الموازي.
 

المساندة التصديرية

واقترح " الوليلى "  على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون  بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير، متابعا، وهذا لا يكفي بل أيضا لابد من ربط جميع اعمال المصدر بهذا الأمر لأنه من الطبيعي أن المصدر سيفضل بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم التصديرى، وبالتالي لابد من وضع العديد من الآليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر.

 وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات لتنفيذ هذا الاقتراح.
 

وقال النائب مجدى الوليلى إنه لابد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذى سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الأجنبية.

السياحة المصرية

وتابع، ذلك الأمر أيضا ينطبق  علي السياحة مطالبًا من الحكومة اتخاذ مجموعة من السياسات والقرارات التى تعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة.

رئيس مجلس الوزراء 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما حضر الاجتماع اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

رئيس الوزراء: تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدمًا.

 

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