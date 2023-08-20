تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بالمونديال لأول مرة في التاريخ.. تخطين عراقيل كبيرة.. ويُعادلن إنجاز ألمانيا

توجت سيدات منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخها، اليوم الأحد، بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا.

وسجلت أولجا كارمونا هدف إسبانيا الوحيد في شباك منتخب سيدات إنجلترا في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

تفاصيل المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا

شكلت إنجلترا الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الخامسة، بتسديدة أرضية من هيمب ذهبت ضعيفة في يد كول.

وكادت إنجلترا أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 16، بعدما مهدت دالي الكرة لهيمب داخل المنطقة، لتسدد الأخيرة في العارضة.

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وأهدرت إسبانيا فرصة محققة للتسجيل من أول تهديد هجومي في الدقيقة 18، بعدما تلقت ريدوندو الخالية من الرقابة تماما داخل منطقة الـ6 ياردة كرة عرضية، لتسدد كرة مباشرة تألقت إيربس في التصدي لها.

واستمرت محاولات إنجلترا عبر هيمب، التي سددت كرة مقوسة من داخل المنطقة في الدقيقة 20، أمسكت بها كول بسهولة.

إسبانيا وإنجلترا، فيتو

وافتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة 29، بعدما تلقت كارمونا بينية داخل منطقة الجزاء عبر كالدينتي، لتسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وبحثت إسبانيا عن إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 37، من خلال متابعة باريديس كرة مبعدة من دفاع إنجلترا، لتسدد إلى جوار القائم.

وفي الوقت بدل الضائع، فرطت إسبانيا في فرصة قتل المباراة، بعدما تلقت بارالويلو عرضية داخل المنطقة، لتسدد كرة أرضية مباشرة اصطدمت بالقائم.

بدأت إسبانيا الشوط الثاني بقوة، بتسديدة مقوسة من كالدينتي من على حدود المنطقة في الدقيقة 49، تألقت إيربس في إبعادها إلى ركنية.

وأهدرت إنجلترا فرصة محققة للتعديل في الدقيقة 54، بعدما أرسلت البديلة كيلي عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى هيمب داخل منطقة الـ6 ياردة لتسدد كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبعد فترة من الهدوء، عادت إسبانيا للظهور من جديد في الدقيقة 62، بتسديدة قوية من بونماتي من خارج المنطقة، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وتحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد الرجوع إلى تقنية الفار، والتي أظهرت وجود لمسة يد على والش.

ونفذت هيرموسو الركلة مسددة كرة أرضية على يسار إيربس، ولكن تألقت حارسة إنجلترا في التصدي لها.

وكادت جيمس أن تعاقب إسبانيا في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل المنطقة تألقت كول في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، توغلت باتلي في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مسددة كرة أرضية تألقت إيربس في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا (1-0) وتتويجها باللقب.

إسبانيا وإنجلترا، فيتو

إسبانيا تعادل إنجاز سيدات ألمانيا

وأصبحت إسبانيا أول فريق طوال تاريخ كرة القدم النسائية، ينجح في الفوز بلقب كأس العالم تحت 17 وكأس العالم تحت 20 سنة، إضافة إلى لقب كأس العالم للسيدات الكبار.

وتوجت إسبانيا بلقب المونديال تحت 17 سنة مرتين، عامي 2018 في أوروجواي و2022 في الهند، كما توجت بلقب كأس العالم تحت 20 سنة في نسخة كوستاريكا 2022.

وباتت إسبانيا ثاني منتخب بشكل عام ينجح في الفوز بلقب كأس العالم للرجال والسيدات، وذلك بعد المنتخب الألماني.

وأصبحت إسبانيا خامس منتخب يتوج بكأس العالم للسيدات، بعد الولايات المتحدة (4 مرات) ألمانيا (مرتين) والنرويج (1) واليابان (1)، وقبل نسخة هذا العام، لم تحقق إسبانيا سوى انتصار واحد في كأس العالم للسيدات.

وخسرت إنجلترا مباراة للمرة الأولى تحت قيادة سارينا ويجمان، بعد تفادي الهزيمة في 29 مباراة حققت خلالها 25 انتصار و4 تعادلات بحسب أرقام "أوبتا".

منتخب سيدات إسبانيا، فيتو

منتخب سيدات إسبانيا، فيتو

العراقيل لم تمنع إسبانيا من التتويج بالمونديال

إنجاز منتخب إسبانيا للسيدات، جاء بعد سلسلة من العراقيل التي جعلت الإنجاز أشبه بالمعجزة.

قبل المونديال، قررت 15 لاعبة إسبانية الابتعاد عن المنتخب، لعدم رغبتهن في التدرب بقيادة المدير الفني خورخي فيلدا، بسبب طريقته في العمل، وهو ما أثار ضجة واسعة، لا سيما أنه لم يكن يتوقع أن يصل حجم التمرد إلى 15 لاعبة.

المدرب تجاهل اللاعبات وقرر عدم توجيه الدعوة إليهن لمباشرة التحضيرات، وقد استغنى عن أسماء مهمة ولها تأثيرها في نتائج المنتخب، بسبب ما أقدمن عليه، في خطوة جريئة صدمت جميع الجماهير الإسبانية.

منتخب سيدات إسبانيا، فيتو

وخلال مؤتمر صحفي، رد المدرب الإسباني على قرار اللاعبات وقال: “أتحدى أي لاعبة أن تواجهني، كل ما يثار بخصوص قلة الاحترام تجاه اللاعبات غير صحيح”.

ورغم ابتعاد هذا العدد الكبير من اللاعبات اللواتي لم يعد منهن إلا 3 فقط، إلا أن المنتخب نجح في كتابة التاريخ في أستراليا ونيوزيلندا.

وخورخي فيلدا المدير الفني لمنتخب إسبانيا، فقد نجح في تشكيل توليفة جماعية مميزة من الرباعي الهجومي سلمى بارايويلو وجينيفر هيرموسو وأيتانا بونماتي، وماريونا كالدينتي.

وخلال دور المجموعات، تعرض منتخب إسبانيا للسيدات لهزيمة مذلة، أمام اليابان، بنتيجة 0-4، وهو ما سلط سكاكين الإعلام الإسباني على المنتخب، وتنبأت الصحافة بخروج قريب.

منتخب سيدات إسبانيا، فيتو

هزيمة اليابان كانت مثل الصفعة التي أيقظت الإسبان، فقام بعدها بإقصاء المنتخبات الأوروبية الكبيرة في عالم كرة القدم النسائية، واحدا تلو الآخر.

إسبانيا أطاحت بسويسرا في دور الـ16، ثم أقصت وصيفة المونديال الماضي، منتخب هولندا، في ربع النهائي، قبل أن تهزم السويد العنيدة في نصف النهائي.

أما في النهائي، فكانت تسديدة أولجا كارمونا بتحقيق أول لقب لسيدات إسبانيا عبر التاريخ.

إنجاز إسبانيا كان بمثابة المعجزة، فالمنتخب صنف بالمتواضع في مشاركاته السابقة بالمونديال، ولم يرشحه أي من الخبراء خلال هذه النسخة.

إسبانيا شاركت في المونديال 3 مرات فقط، ولم يسبق لها أن تعدت دور الـ16، قبل هذه النسخة التاريخية.

منتخب سيدات إسبانيا، فيتو

صدمة الإنجليز جاءت في محلها، فإسبانيا تشابه منتخبا مثل الدنمارك أو بولندا على مستوى الرجال، أما الإنجليز فهم الأقوى في اللعبة بالأعوام الأخيرة.

معجزة سيدني ستبقى عالقة في أذهان الجماهير الإسبانية، حيث أعادت نساؤهن بعضا من الكبرياء الذي أضاعه الرجال، في مشاركاتهم المونديالية الأخيرة.

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