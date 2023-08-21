تعرف على موعد وصول أجانب الزمالك للقاهرة

يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحترفين للقاهرة نهاية أغسطس وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجهاز الفني والإداري خلال الساعات الماضية.

ويضم فريق الزمالك من الأجانب كلا من: سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وابراهيما نداي وسامسون أكينيولا ومن المنتظر أن يتواجدوا في مصر 30 أغسطس استعدادا لأولى تدريبات الفريق في الأول من سبتمبر.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.

وأكد البيان أنه فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعدما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر.

وواصل البيان:" وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات، حيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادى، وفى هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

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لجنة تسيير شئون النادى

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

واختتم البيان: تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.