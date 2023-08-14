جنوب أفريقيا: بريكس لا تسعى للتخلص من دولرة الاقتصاد العالمي

قال سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس" إن المجموعة تعتزم مناقشة تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، وذلك على هامش القمة المرتقب عقدها في جنوب أفريقيا خلال الأسبوع المقبل.

مقترح إطلاق عملة مشتركة

وأضاف السفير أنيل سوكلال، في مقابلة بمكتب بلومبرج في جوهانسبرج اليوم الاثنين، أن المحادثات ستركز على عدة قضايا منها إنشاء نظام مدفوعات مشترك، فيما يرجح تشكيل لجنة فنية لدراسة مقترح إطلاق عملة مشتركة. واستطرد في مؤتمر عُقد في مكان قريب بجوهانسبرج أن المجموعة لا تخطط لمناقشة استخدام عملتها المرتقبة كبديل للدولار (العملة الاحتياطية العالمية) حاليًا بحكم الواقع.

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مجموعة بريكس، فيتو

التصدي للدولرة على أجندة بريكس

وتابع سوكلال: "التداول بالعملات المحلية سيكون حاضرًا على جدول أعمال القمة المقبلة بقوة، بينما لا يوجد بند في جدول الأعمال يتعلق بإدراج موضوع التصدي للدولرة على أجندة بريكس. فالمجموعة لا تدعو إلى مكافحة الدولرة. وسيظل الدولار عملة عالمية رئيسية، وهذا أمر واقع".

لا تصدي لهيمنة الدولار

تابع سوكلال: "التداول بالعملات المحلية سيكون حاضرًا على جدول أعمال القمة المقبلة بقوة، بينما لا يوجد بند في جدول الأعمال يتعلق بإدراج موضوع التصدي للدولرة على أجندة بريكس. فالمجموعة لا تدعو إلى مكافحة الدولرة. وسيظل الدولار عملة عالمية رئيسية، وهذا أمر واقع".

تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء

مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تسعى جاهدة لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء فيها باستخدام عملاتها المحلية، كجزء من محاولتها ترسيخ نفوذها العالمي، وإيجاد كفة موازي يعادل هيمنة لولايات المتحدة. كما يستهدف بنك التنمية الجديد (المصرف الذي أنشأته المجموعة) إصدار ثلث قروضه بالعملات المحلية بحلول 2026.

على النقيض من ذلك، صرح ليزلي ماسدورب، المدير المالي للبنك، خلال الشهر الماضي بأن تطوير "بريكس" لعملة مشتركة بهدف التصدي لهيمنة الدولار هو طموح متوسط إلى طويل الأجل.