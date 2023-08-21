الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال في الجيزة

محاكمة المتهمين،
محاكمة المتهمين، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة شخصين بالجيزة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.


وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

Advertisements


قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة بالجيزة القاهرة قسم شرطة العجوزة

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح ومخدرات في منطقة عين شمس

حبس وغرامة، عقوبة الحصول على مزايا المسنين عن طريق التحايل

الأكثر قراءة

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي

اتصال هاتفي كلمة السر في اقتراب سوزا من الأهلي

مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)

انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد بعد تقبيل نجمة إسبانيا عقب الفوز بمونديال السيدات (فيديو)

تأكيدا لانفراد فيتو، الزمالك يعلن تقديم شكوى رسمية ضد أحمد عيد ويطالب بإيقافه

تنسيق الجامعات 2023، رابط وخطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يسجل هذا السعر في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تراخيص السيارات الكهربائية في مصر خلال يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية ترميم البيت في المنام وعلاقتها بأموال كثيرة ورزق واسع قريبا

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية