الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

برشلونة يعلن رسميا انتقال لاعبه للدوري الهولندي

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن برشلونة الإسباني، رحيل أحد اللاعبين عن صفوفه بشكل رسمي، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي الكتالوني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع آيندهوفن، بشأن انتقال سيرجينو ديست إلى صفوفه (معارًا) حتى 30 يونيو (حزيران) 2024، مع أحقية الشراء".

وأضاف: "يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من البيع المستقبلي لسيرجينو ديست.. سيخوض اللاعب الأمريكي موسمه الثاني على التوالي، على سبيل الإعارة، بعدما جاء إلى النادي في صيف 2020 قادما من أياكس الهولندي".

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ومن جانبه، كشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن آيندهوفن سيدفع 50% من راتب ديست فقط، بينما يبلغ بند الشراء 10 ملايين يورو.

ونجح لامين يامال نجم فريق برشلونة، في دخول التاريخ خلال مباراة فريقه أمام قادش 2-0 لبرشلونة، على ملعب مونتجويك الأوليمبي، ضمن الجولة الثانية من الليجا.

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بالجناح الشاب، صاحب الأصول المغربية، لامين يامال، لأول مرة في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: "أصبح لامين يامال أصغر لاعب يبدأ مباراة في الليجا خلال القرن الـ21 عن عمر (16 عاما و38 يوما)".

وأضافت: "تفوق يامال على الرقم القياسي السابق الذي سجله الكاميروني فابريس أولينجا في سبتمبر 2012 (16 عاما 112 يوما) مع مالاجا الإسباني".

تشكيل قادش لمواجهة برشلونة 

ليديسما - فالي - ألكاراز - فيرنانديز - أليخو - هيرنانديز - راموس - إيزا - مارتي - هيرنانديز - سان إيميتريو.

تشكيل برشلونة أمام قادش 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، جول كوندي، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، جافي، بيدري، روميو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

تفاصيل اتفاق برشلونة لضم كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للسيتيزنز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "المفاوضات بدأت يوم الجمعة الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق حول الصيغة التي تنص على انتقال كانسيلو إلى برشلونة معارا لمدة موسم، مع أحقية الشراء بمقابل يزيد قليلا على 30 مليون يورو".

وأوضحت الصحيفة: "الفريقان اتفقا على أن بند الشراء يتحول إلى إلزامي إذا تحققت بعض الشروط، مثل أن يخوض كانسيلو 70% من مباريات برشلونة، بالإضافة إلى تأهل الكتلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

وختمت: "هذه الشروط سهلة التحقق، لأنه من المتوقع أن يكون كانسيلو الخيار الأول في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن، وستحسم التفاصيل الأخيرة في الصفقة خلال ساعات، على أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

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برشلونة الإسباني أيندهوفن سيرجينو ديست آياكس الهولندي فابريزيو رومانو

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