أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأنثى باندا تحتضن صغيرها في القفص بعد خضوعه لفترة علاج قصيرة.
وظهر صغير الباندا في حضن والدته السعيدة بعودته في مشهد مؤثر للغاية.
والباندا حيوان ضخم من عائلة الدب موطنه الأصلي جنوب وسط وجنوب غرب الصين.
يشار إلى أن ذكور الباندا أكبر حجمًا من الإناث وتزن نحو 110 كيلوجرامات، أما الإناث فتزن نحو 95 كيلوجرام.
تعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التي تتعلّم بسرعة، لكنها حيوانات الكسولة لا تتحرك كثيرًا وحركتها بطيئة.
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