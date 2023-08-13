مستشفى قها: إنقاذ حياة شاب من لدغة ثعبان كوبرا

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا حيث نقل الشاب للمستشفى في حالة خطرة حيث تلقى العلاج اللازم والتدخل العلاجي مما ساهم في تحسن حالته وإنقاذه من لدغة الثعبان المميتة.



أوضح مستشفي قها التخصصي أنه في ضوء تعليمات الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة والدكتور علي طبل مدير المستشفى نجح الفريق الطبي بالتعامل مع حالة الشاب المصاب بلدغة ثعبان كوبرا وتحسنت حالته ونجا من الموت المحقق.

أوضح استقبال الطوارئ أن شابا فى العشرينات يعانى من بداية أعراض شلل كلى نتج عن لدغة بواسطة ثعبان الكوبرا المسبب للشلل وبداية توقف فى عضلات التنفس كادت ان تؤدى الى توقف عضلة القلب.



أضاف أنه جري استقبال الحالة والتعامل معها طبقا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة بواسطة اطباء الطوارئ والعناية والعقر وبعد الدخول فى غيبوبة مؤقتة بدأ المريض فى التحسن وتم رفعة من على جهاز التنفس الصناعى ليبقى تحت الملاحظة والخروج بفضل الله من المستشفى معافى بعد عدة ايام.



ووجه البيان الشكر والتقدير لتمريض الاستقبال والأطباء المعالجين للحالة وهم الأطباء عبدالله شكرومحمد عبدالسلام وهالة توفيق ورامى نصار ومحمود جمال واية عبدالحميد.

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