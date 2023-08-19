تعليق هاري كين بعد فوز البايرن على فيردر بريمن

الدوري الألماني، علق هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعد فوز فريقه على نظيره فيردر بريمن برباعية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ

وقال النجم الدولي الإنجليزي في تصريحات صحيفة: كانت مباراة صعبة بالتأكيد، بدأنا جيدًا بالهدف في الدقائق الأولى ثم نجحنا في إحراز ثلاثة أهداف بعد ذلك.

وواصل: أعتقد أنه كان هناك بعض التوتر قبل المباراة، المحيط الجديد بالنسبة لي مثير للغاية للبدء في الموسم مع فريقي الجديد ونادٍ كبير مثل بايرن ميونيخ، لذلك بالتأكيد كان هناك بعض التوتر، ولكن كما هو الحال دائمًا عندما أذهب إلى الملعب، ولحسن الحظ تمكنا من الحصول على نتيجة جيدة وتمكنت من اللعب بشكل جيد وإحراز هدف.

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واختتم كين تصريحاته قائلًا: “إذا أردنا أن نكون فريقًا تنافسيًّا هذا الموسم في جميع البطولات فإن الكرات الثابتة سوف تشكل جانب كبير من الفوز بجميع البطولات هذا الموسم”.

نجح فريق بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على فريق فيردر بريمن برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ كل من ليروي ساني في الدقيقة 4 ثم أضاف هارى كين الهدف الثاني في الدقيقة 74 قبل أن يعود ثانى ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90 واختتم أهداف البايرن ماتيس تيل فى الدقيقة 94 لينتهى اللقاء بفوز البايرن بنتيجة 4-0.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن

في حراسة المرمي: أولريتش.

في خط الدفاع: أوباميكانو، كيم مين، مزراوي وديفيز.

في خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا.

في خط الهجوم: ساني وكومان وكين.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الألماني

نجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في موسم 2023-2024.

ووقع كين لبايرن مقابل 100 مليون يورو في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الألماني وجميعها كانت لبايرن ميونخ.

هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ 100 مليون يورو.

لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ: 80 مليون يورو.

ماتيس دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن: 67 مليون يورو.

ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى البايرن: 55 مليون يورو.

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مين جاي كيم من نابولي إلى بايرن: 50 مليون يورو.

دايوت أوباميكانو من لايبزيج: 42.5 مليون يورو.

كورنتين توليسو من ليون: 41.5 مليون يورو.

خافي مارتينيز من أتلتيك بيلباو: 40 مليون يورو.

ماتيس هوملز من بوروسيا دورتموند: 38 مليون يورو.

ماريو جوتزه من بوروسيا دورتموند: 37 مليون يورو.

وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن والبوندسليجا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

صفقة هاري كين إلي بايرن ميونخ

ورفض توتنهام عدة عروض من بايرن ميونخ، مع رغبته في بيع هاري كين بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وتوصل الناديان في النهاية إلى اتفاق، يقضي بانتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ، والذي يسعى لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري لصاحب الـ30 عامًا حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر بايرن موافقة اللاعب النهائية لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وأظهر بايرن ميونخ رغبة عارمة في نيل توقيع كين هذا الصيف، لسد الثغرة التي خلفها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله صوب برشلونة العام الماضي.