"سيدنا محمد" ورشة حكي بثقافة حوض الرمال بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أدب النساء" أوضح أحمد عراقي المرأة ودورها في تاريخ الأدب، إسهامات النساء الأدبية، مع أمثلة لنساء برزن في تاريخ الأدب العربي، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "خذ النور من قولي".

ونظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر الرومانسي" تحدث الشاعر علي حسان عن الشعر الرومانسي الذي يعتبر من أهم نتائج المذهب الرومانسي، كما يعتبر من أبرز الأنواع الأدبية، جاء المذهب الرومانسي تأثيرا على المذهب الكلاسيكي السابق له، والرومانسية كلمة مشتقة من رومانيوس وهو أحد أسماء اللغات القديمة.

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وقدم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "حق الرعاية الصحية للمرأة" أوضح نصر محمد صحة المرأة، والرعاية الصحية للمرأة، اهتمام الدولة بالمرأة وصحتها، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمد محمود عبد الموجود بعنوان "جامعة الديار - اهلا بالأمل"، وورشة حكي عن "أركان الإسلام" ألقاها الشيخ محمد محمود.

وأعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي قصة" سيدنا محمد "سردها الشيخ أبو الحسن محمد موضحا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد يوم الإثنين من ربيع الأول في عام الفيل، ولد يتيما وأخذته المرضعة حليمة السعدية، وقد عاش في كنف جده عبد المطلب، ثم انتقل إلى بيت عمه أبي طالب، بعد وفاة جده، وعمل في رعاية الغنم ثم في التجارة، وتحدث عن غزوات النبي، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية "عمل عقد بالخرز" نفذتها فاطمة أحمد، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة تدريب أغاني بإشراف حجاج أحمد مدرب الكورال.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "يوم الشباب الدولي" أوضح سيد صدقي احتفال العالم بيوم الشباب، الأمم المتحدة واهتمامها بالشباب، الشباب ثروة بشرية، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "القدرة على اقتراح الحلول" تحدث أحمد الطيب عن القدرة على اقتراح الحلول، صفة من صفات القائد الناجح، تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، في غزوات عديدة في اقتراح الحلول، اختيار الحل الأمثل الذي يؤدي للنفع العام، اختيار أصحاب الخبرة في اقتراح الحلول.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "حافظ على مياه نهر النيل "تحدثت وردة حسن عن حماية مياه النيل من التلوث، وإجراء دراسات من أجل الري الفعال، كيف نحافظ على مياه النيل من التلوث، أين ينبع نهر النيل؟، حقائق عن نهر النيل، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "شوق وبنت وانحناء"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "اصنع تمثالا للوهم"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامي "مربع فن الواو".

كما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز أداره ممدوح محمد، كما أعد قصر ثقافة الطود دوري ثقافي لرواد القصر إدارته فاطمة ماهر، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر إدارته حنان عبد الظاهر، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية "عمل شجرة من الصلصال" نفذتها شيماء عبد الواحد، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الأرنب الصغير" تأليف عزمي محمد سردتها صفاء موسى، كما نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية "عمل ميدالية بالخرز" نفذتها فاطمة أحمد.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.