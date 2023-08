THE FLASH يحصد لقب أكبر فيلم للأبطال الخارقين تحقيقًا للخسائر في التاريخ

8/19/2023 10:47:49 AM

The Flash، انتهى رسميا عرض فيلم THE FLASH، في السينمات مع إيرادات بلغت 268 مليون دولارفقط، ومع ميزانية 220 مليون دولار، بالإضافة لميزانية ترويجية للفيلم تقدر بـ 100 مليون دولار، وهو ما يجعل فيلم THE FLASH، أكبر فيلم سوبرهيروز- أبطال خارقين، تحقيقًا للخسائر لشركة إنتاجه في التاريخ.

موعد عرض The Flash علي HBOMax

أعلن رسميا عن طرح أحدث أفلام شركة DC، للمشاهدة عبر منصة البث الرقمية HBOMax، بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.

ووصلت إيرادات فيلم “ذا فلاش” لـ268 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، بصعوبة بالغة.

وانتزع أحدث أفلام عالم DC، لقب أسوأ افتتاحية في شباك التذكر العالمي، من فيلم Black Adam.

إيرادات افتتاحية لشباك التذاكر

ولم يستطع فيلم The Flash، تحقيق سوى ٢٤.٥ مليون دولار فقط كإيرادات افتتاحية لشباك التذاكر، بعد طرحه في صالات العرض بتاريخ ١٦ يونيو.

وبلغت تكلفته إنتاج فيلم The Flash، 200 مليون دولار، وهو ما يعد رقم مكلف للغاية لشركة الإنتاج، التي كانت تنوي عدم طرحه في السينمات، بسبب فضائح بطل الفيلم عزرا ميلر.

DC تتخلى عن عزرا ميلر

فيما أعلنت استديوهات DC رسميا عن عدم تعاونها من الممثل الشاب عزرا ميلر، معلنة أنه لن يكون ضمن مشاريع أفلام DC القادمة، وذلك بسبب الجرائم التي اتهم بها مؤخرا.

يذكر أن شرطة هاواي أعلنت مؤخرا القبض على الممثل القبض عزرا ميلر، للمرة الثانية بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية على امرأة، وذلك بعد أقل من أربعة أسابيع من القبض على نجم شخصية “ذا فلاش” بتهمة السلوك غير المنضبط والمضايقة.

ووفقًا لقسم شرطة هاواي، يزعم أن عزرا ميلر أصبح غاضبًا بعد أن طُلب منه مغادرة مسكن خاص في هاواي، وألقى كرسيًا، وضرب أمرأة تبلغ من العمر 26 عامًا على جبهتها مما أدى إلى قطع نصف بوصة تقريبًا.

القبض للمرة الأولى

وكانت قوات الشرطة في هاواي ألقت القبض على الممثل الشاب عزرا ميلر مؤدي شخصية The Flash ضمن عالم مارفل للأبطال الخارقين.

ووجهت الشرطة له اتهامات بسوء التصرف ومضايقة الزبائن في أحد البارات في هاواي، وهو ما دفع الشرطة إلى توجيه وتحذيره وغرامة مالية بلغت 500 دولار ومن ثم أطلقت سراحه.

وأصدر الممثل عزرا ميلر بيانا صحفيا أعلن فيه اعتذاره عن أفعاله المثيرة للجدل في الفترة الماضية قائلا: "أريد أن اعتذر لكل من ضايقتهم أو ازعجتهم بتصرفاتي في الفترة السابقة".

واستكمل عزرا ميلر حديثه في البيان: "بعد أن مررت مؤخرًا بأزمات شديدة، أدرك الآن أنني أعاني من مشكلات صحية عقلية معقدة وبدأت بالفعل العلاج ومستمر فيه.. أنا ملتزم بالقيام بالعمل اللازم للعودة إلى مرحلة صحية وآمنة ومثمرة في حياتي".