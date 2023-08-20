تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

يرجع حرف X إلى قصة طويلة لدى الملياردير إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الذي أدخل الكثير من التغييرات على منصة تويتر منذ امتلاكها في أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت التقارير بأن إيلون ماسك يحب هذا الحرف ومهووسًا به لأكثر من 20 عامًا، إذ بدأ هوس ماسك بشركة ناشئة منذ أكثر من عقدين، ففي عام 1999، أسس شركة مصرفية عبر الإنترنت أطلق عليها الاسم المألوف الآن "X"، وبعد عام واحد فقط، اندمجت شركته مع شركة Confinity ما جعله الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة المسماة PayPal.

Advertisements

وكان لدى ماسك هوس مهني طويل بالحرف، ودمجه في علامته التجارية للفضاء SpaceX، وبعد عام واحد فقط، امتلك أشهر شركاته تسلا، حيث أطلق سيارته Tesla Model X، ولم يتوقف هوسه عند هذا الحد بل لقب طفله من جرايمز أيضا باسم X.

إيلون ماسك مهووس بحرف X

كتب ليون إف سيلتزر مقالًا في يوليو 2023 في مجلة Psychology Today قد يجيب فقط على هذا السؤال، يمكن أن تعني X الولادة والموت والإلغاء وغير ذلك الكثير، كما أنه أيضًا أن X أكثر الحروف "عدمية"، مضيفًا، "X تشير إلى نهاية شيء ما، كيان انتهى وجوده، وماضي، ومات، وذهب".

بشكل عام، ربما يكون ماسك مهووسًا جدًا بالحرف X لأنه مثل حلمه في تحويل موقع تويتر الآن لتطبيق كل شيء، والحرف يمثل كل شيء تقريبا.