الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عزيز الشافعي يستعرض نشاطه الفني في صيف 2023: "سيبنا الكلام للي معندهمش غيره" (فيديو)

عزيز الشافعي، فيتو
عزيز الشافعي، فيتو

عزيز الشافعي، استعرض الفنان والملحن عزيز الشافعي نشاطه الفني في صيف 2023 مع كوكبة من نجوم الغناء.

ونشر عزيز الشافعي مقطع فيديو مجمع لأجزاء من الأغنيات التي تعاون فيها مع كبار المطربين من بينهم: عمرو دياب، وإليسا، ونانسي عجرم، وعلق قائلا: بعض من كل أغاني صيف 2023 لنجوم الوطن العربي.. الشغل أبلغ من أي كلام".

"اختار غنوتك المفضلة"

وأضاف: "سيبنا الكلام للي معندهومش غيره، ومركزين في شغلنا، ونجاحنا أنا وزمايلي والنجوم اللي بنتشرف بالشغل معاهم.. اختار غنوتك المفضلة".

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وفي وقت سابق، كشف الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، رأيه في التطبيع الفني مع الكيان الصهيوني.. وقال: "أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يُستخدم لاستفزاز العرب".

استفزاز أفيخاي أدرعي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "استغربت جدًّا لما أفيخاي أدرعي استخدم أغنية يا بلدنا يا حلوة للهضبة عمرو دياب، على إنها معمولة لإسرائيل، ودخلت قلت له إسرائيل مين يا عم الحساس".

 

التطبيع الفني مع إسرائيل

وأكد عزيز الشافعي: "أنا ضد التطبيع الفني وأنا حر ولو جات لي حفلة في الأراضي المحتلة هدرس الموضوع وأشوف القرار الصح وأعمله لأني ليَّ جمهور في فلسطين وقطاع غزة".

في نفس اللقاء، قال الملحن عزيز الشافعي: "أنا ما نجحتش في الغناء لأن أنا مش مطرب، ومش شايف إني هبقى بسهولة من أبرز 10 مطربين، ولكن بسهولة ممكن أبقى من أحسن 10 ملحنين أو أحسن ملحن".


أغاني عزيز الشافعي

ولفت خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: "عندي أغاني نجحت وأغاني ما نجحتش".
 

أفضل أغاني عزيز الشافعي

وأشار عزيز الشافعي: "أقرب لحن إلى قلبي، بطمن عليك لـ عمرو دياب، وأغلب ألحاني صعبة ومحتاجة مطرب متمكن".

 

مطرب الأفراح

ولفت: "اشتغلت مطرب في الأفراح وأنا في الثانوية العامة وكنت باخد 15 و20 جنيهًا وكنت بغني لـ هشام عباس وإيهاب توفيق".

في وقت سابق، كشف الملحن والكاتب عزيز الشافعي، سر اختيار الموسيقى العبقرية التي خرجت بها أغنية والله أبدًا، للهضبة عمرو دياب، التي باتت حديثًا للمصريين والعالم العربي بعد طرحها بساعات أمس الخميس.

 

كلمات أغنية والله أبدًا للهضبة عمرو دياب

وسرد الملحن عزيز الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" كواليس أغنية والله أبدًا، قائلًا: إنه عقب الانتهاء من كتابة أغنية والله أبدًا، التى دمج فيها أبيات من نونية الشاعر الأندلسي، ابن زيدون، مع أبيات شعر حديثة كتبها هو، والتي استغرق الإعداد لها عام ونصف، بمتابعة دقيقة من الهضبة عمرو دياب.

 

كواليس كتابة عزيز الشافعي وتلحين والله أبدًا

وحول موسيقى أغنية والله أبدا، التى نالت استحسان الجمهور المصري والعربي، أنه عقب الاستقرار على الكلمات النهائية واختيار أبيات ابن زيدون، ودمجها بالشعر الحديث، وسر اختيار الشعر الأندلسي بعد تفكيره فى بداية الأمر فى مدارس تاريخية مختلفة منها الشعر الجاهلي، بدأ فريق العمل التفكير فى الموسيقى، واختار الشافعي موسيقى أندلسية لكنها تتسم بروح معاصرة، وبعد تم إسناد المهمة للموزع عادل حقي، واقترح الهضبة الشكل النهائى لموسيقى والله أبدا، لتناسب الأجواء الصيفية كونها أقرب لموسيقى الشواطئ.

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