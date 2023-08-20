حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة (صور)

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة عدة حملات لمتابعة المعديات النهرية بالمحافظة، حيث واصلت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت ورشيد حملاتها التفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.

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حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تم التشديد على الالتزام بكافة الضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة على متن المعديات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ويأتي ذلك ستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان وإيقاف المخالف منها وذلك للحد من حوادث الغرق والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف سمير البلكيمي بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

أسفرت عن ضبط 5 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية و أبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.