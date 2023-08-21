تشافي يعبر عن سعادته بالفوز على قادش في الليجا

أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن سعادته بالفوز على قادش (2-0)، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، رغم اعترافه بغياب الفاعلية الهجومية للفريق.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية عقب المباراة: "الأمر كان صعبًا، لم تكن الفاعلية هي موطن قوتنا في بداية الموسم".

لهذا وقعنا مع جوندوجان

وأراد تشافي تسليط الضوء على تمريرة جوندوجان لبيدري في الهدف الأول، قائلا: "لهذا السبب وقعنا مع جوندوجان، لأنه مختلف عن الآخرين".

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وأضاف: "سيطرنا على المباراة، هاجمنا من الأطراف وعمق الملعب، لكن لم تكن لدينا الفعالية الهجومية الكافية للتسجيل".

وعن اختيار فرينكي دي يونج رجلًا للمباراة، رغم مشاركته في قلب الدفاع، قال: "كنا نعتقد أن قادش سيلعب بطريقة 4-4-2، وفرينكي أحد أفضل اللاعبين الذين يجيدون الدفاع في الفريق".

وعن البدء بلامين يامال، قال: "نراه يتدرب جيدًا، ويقوم بعمل جيد، ويمكنه أن يحدث فارقًا".

تفاصيل اتفاق برشلونة لضم كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للسيتيزنز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "المفاوضات بدأت يوم الجمعة الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق حول الصيغة التي تنص على انتقال كانسيلو إلى برشلونة معارا لمدة موسم، مع أحقية الشراء بمقابل يزيد قليلا على 30 مليون يورو".

وأوضحت الصحيفة: "الفريقان اتفقا على أن بند الشراء يتحول إلى إلزامي إذا تحققت بعض الشروط، مثل أن يخوض كانسيلو 70% من مباريات برشلونة، بالإضافة إلى تأهل الكتلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

شروط سهلة التحقق

وختمت: "هذه الشروط سهلة التحقق، لأنه من المتوقع أن يكون كانسيلو الخيار الأول في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن، وستحسم التفاصيل الأخيرة في الصفقة خلال ساعات، على أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.