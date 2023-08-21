الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

في ذكراه، هكذا اشتعل الأقصى، ودمرت جبهته الجنوبية ومنبر صلاح الدين عام 1969

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1969، أُحرق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان، وهو الحادث الذي ترك جرحا نازفا لدى العرب والمسلمين من وقتها وحتى الآن.

كواليس حادث حرق الأقصى

شب حريق ضخم في المسجد الأقصى بالجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد، والتهمت النيران كامل محتويات الجناح، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.

ونفذ هذه الجريمة الأسترالي، مايكل دينس روهن ما أثار فوضى في العالم، وفجرت ثورة غاضبة خاصة في أرجاء العالم الإسلامي، إذ في اليوم التالي للحريق أدى آلاف المسلمين صلاة الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد الأقصى، وعمت المظاهرات القدس بعد ذلك احتجاجًا على الحريق، وكان من تداعيات الحريق عقد أول مؤتمر قمة إسلامي في الرباط بالمغرب.

Advertisements

 

«دينس مايكل» جاء فلسطين باسم السياحة، وأشعل النار في الجامع القبْلي في المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاءً مهمة منه، ولم يأت على جميعه، ولكن احترق منبر نور الدين محمود الذي صنعه ليضعه بالمسجد بعد تحريره ولكنه مات قبل ذلك ووضعه صلاح الدين الأيوبي، والذي كان يعتبر رمزًا في فلسطين الفتح والتحرير واستطاع الفلسطينيون إنقاذ بقية الجامع من أن تأكله النار.

إسرائيل بعد عاصفة الغضب ألقت القبض على الجاني، وادعت أنه مجنون، وتم ترحيله إلى أستراليا موطنه الأصلي؛ وظل حيًا حتى تاريخ 1995، حيث يُزعم أنه توفي في ذلك الوقت أثناء تلقيه للعلاج النفسي، وحتى تاريخ وفاته يؤكد البعض أنه لم يكن يعاني ضربًا من الجنون أو أي شيء من هذا القبيل.

 

مخططات الاستيطان في فلسطين 

وفي تصريح سابق لنائب المدير العام لأوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ونقلتها «فيتو» أكد أن المسجد الأقصى لا يزال يتعرض لحرائق إسرائيلية، لم تنطفئ نيرانها منذ أكثر من 50 عامًا، داعيًا إلى استثمار صمود المقدسيين وتعزيز وجودهم في تصديهم المؤامرات والمخططات الإسرائيلية التهويدية.

بكيرات أكد أن الحرائق التي يلتهب بها المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة تتنوع وبأشكال مختلفة، قائلًا: "الحرائق لم تتوقف باستمرار الاحتلال في حفرياته تحت المسجد الأقصى والاستيطان حوله واقتحامات المستوطنين المتكررة".

وتابع: "الاحتلال لن ينجح في تهويده، وواضح تمامًا أنه يريد تهجير أهل بيت المقدس وتفريغ المسجد الأقصى وكسر معنويات الجمهور المقدسي، كهدية انتخابية لجمهور اليمين الإسرائيلي المتطرف".

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية تتمثل في استمرار حرائقه في القدس، والتي امتدت إلى عواصم ودول عربية واستهدفت الإنسان والشجر والحجر، مؤكدًا أنها تهدف إلى تدمير التاريخ والمقدسات الإسلامية، وإشغال الناس والشعوب عن مدينة القدس المحتلة.

وشدد على أن أهل القدس هم رأس الحربة في الدفاع عن تلك المقدسات، لافتًا إلى أن أهل القدس آثروا العيش في مواجهة التهويد والقهر الإسرائيلي تحت ظروف معيشية صعبة دون التفريط بمقدساتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصى حادث حرق الأقصى العرب المسلمين مايكل دينس روهان العالم الإسلامي فلسطين إسرائيل المسجد الأقصى منبر صلاح الدين قبة الجامع الأثرية صلاة الجمعة القدس مؤتمر قمة إسلامي نائب المدير العام لأوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

مواد متعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

مباحث الجيزة تستجوب قاتل أسرته في الوراق.. شهود عيان يكشفون تفاصيل الجريمة

سليمان وهدان يكشف: تم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك منذ شهر، وهذا موقف فتوح

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

حريق هائل بمصنع في الصف.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

زيادة سعر دواء شهير للوقاية من الجلطات وتستخدمه الحوامل

تفاصيل البند المثير في عقد سامسون ومفاجأة في عدم فسخ عقده مع الزمالك بالمجان (مستند)

نجم الزمالك: استقالة مجلس الإدارة ليست في وقتها

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة، ما القصة؟

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بختام التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المصحف في المنام وعلاقته بالخير الكثير والتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية