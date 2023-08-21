في ذكراه، هكذا اشتعل الأقصى، ودمرت جبهته الجنوبية ومنبر صلاح الدين عام 1969

في مثل هذا اليوم من عام 1969، أُحرق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان، وهو الحادث الذي ترك جرحا نازفا لدى العرب والمسلمين من وقتها وحتى الآن.

كواليس حادث حرق الأقصى

شب حريق ضخم في المسجد الأقصى بالجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد، والتهمت النيران كامل محتويات الجناح، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.

ونفذ هذه الجريمة الأسترالي، مايكل دينس روهن ما أثار فوضى في العالم، وفجرت ثورة غاضبة خاصة في أرجاء العالم الإسلامي، إذ في اليوم التالي للحريق أدى آلاف المسلمين صلاة الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد الأقصى، وعمت المظاهرات القدس بعد ذلك احتجاجًا على الحريق، وكان من تداعيات الحريق عقد أول مؤتمر قمة إسلامي في الرباط بالمغرب.

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«دينس مايكل» جاء فلسطين باسم السياحة، وأشعل النار في الجامع القبْلي في المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاءً مهمة منه، ولم يأت على جميعه، ولكن احترق منبر نور الدين محمود الذي صنعه ليضعه بالمسجد بعد تحريره ولكنه مات قبل ذلك ووضعه صلاح الدين الأيوبي، والذي كان يعتبر رمزًا في فلسطين الفتح والتحرير واستطاع الفلسطينيون إنقاذ بقية الجامع من أن تأكله النار.

إسرائيل بعد عاصفة الغضب ألقت القبض على الجاني، وادعت أنه مجنون، وتم ترحيله إلى أستراليا موطنه الأصلي؛ وظل حيًا حتى تاريخ 1995، حيث يُزعم أنه توفي في ذلك الوقت أثناء تلقيه للعلاج النفسي، وحتى تاريخ وفاته يؤكد البعض أنه لم يكن يعاني ضربًا من الجنون أو أي شيء من هذا القبيل.

مخططات الاستيطان في فلسطين

وفي تصريح سابق لنائب المدير العام لأوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ونقلتها «فيتو» أكد أن المسجد الأقصى لا يزال يتعرض لحرائق إسرائيلية، لم تنطفئ نيرانها منذ أكثر من 50 عامًا، داعيًا إلى استثمار صمود المقدسيين وتعزيز وجودهم في تصديهم المؤامرات والمخططات الإسرائيلية التهويدية.

بكيرات أكد أن الحرائق التي يلتهب بها المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة تتنوع وبأشكال مختلفة، قائلًا: "الحرائق لم تتوقف باستمرار الاحتلال في حفرياته تحت المسجد الأقصى والاستيطان حوله واقتحامات المستوطنين المتكررة".

وتابع: "الاحتلال لن ينجح في تهويده، وواضح تمامًا أنه يريد تهجير أهل بيت المقدس وتفريغ المسجد الأقصى وكسر معنويات الجمهور المقدسي، كهدية انتخابية لجمهور اليمين الإسرائيلي المتطرف".

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية تتمثل في استمرار حرائقه في القدس، والتي امتدت إلى عواصم ودول عربية واستهدفت الإنسان والشجر والحجر، مؤكدًا أنها تهدف إلى تدمير التاريخ والمقدسات الإسلامية، وإشغال الناس والشعوب عن مدينة القدس المحتلة.

وشدد على أن أهل القدس هم رأس الحربة في الدفاع عن تلك المقدسات، لافتًا إلى أن أهل القدس آثروا العيش في مواجهة التهويد والقهر الإسرائيلي تحت ظروف معيشية صعبة دون التفريط بمقدساتهم.