الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات المنزلية بالبدرشين (صور)

ورشة لإعادة تدوير
ورشة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بالبدرشين، فيتو

نظمت محافظة الجيزة ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات المنزلية وإعادة تشكيلها وعمل بعض الديكورات والرسم على الزجاج والرسم على الزلط وورشة عمل لتحسين الخط العربي وذلك بحضور 25 طفلا بالوحدة السكانية في مدينة البدرشين تحت رعاية محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين وتحت إشراف صابر نفس مدير الوحدة السكانية بالبدرشين.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 20 عاما على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحت إشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وإشراف الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان وتوجيهات دكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية وإشراف عبدالله عتيق قائم بأعمال رئيس وحدة السكان بمحافظة الجيزة.

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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي 
 
 وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي، مؤكدًا علي رئيس الحي بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها، كما شدد المحافظ على كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق.

حي الدقي والعجوزة 

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعددًا من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات. 
وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين مؤكدًا على الاستجابة لهم، رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.
وفي سياق أخر عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.

طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ على ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل اي مرافق او كابلات متعارضة أو إجراء الصيانات اللازمة.

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احمد راشد محافظ الجيزة التراث الثقافي غير المادي الجزيرة الوسطي الجيزة الدقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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