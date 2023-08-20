نقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل كريم أسعد ويشكر الجهات المعنية على الاستجابة

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن إخلاء سبيل الصحفي كريم أسعد، بعد احتجازه ٢٤ ساعة على خلفية قضية نشر، مؤكدًا وصوله إلى منزله.

خروج الصحفي كريم أسعد بعد احتجازه

وكان « البلشي» أعلن مساء اليوم الأحد، أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن الزميل كريم أسعد، مشيرًا إلى أنه بخير وسيكون في منزله خلال ساعات، موجهًا الشكر للجهات المعنية على التفهم وسرعة الاستجابة لمطالب النقابة

ويذكر أن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ثمن قرار العفو الرئاسي عن الناشط أحمد دومة، وعدد آخر من الصادر بحقهم أحكام.

Advertisements

نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن محبوسي الرأي

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألف مبروك لكل المحبوسين الذين صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيلهم اليوم، والشكر كل الشكر لكل من يبذل جهدًا في هذا الإطار الذي نتمنى أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيين المحبوسين على أن يتم ذلك من خلال قواعد عامة وقانونية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد".

الإفراج عن كل الصحفيين

وتابع: "بهذه المناسبة أجدد مطالبة نقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم، وهي المطالب التي تم رفعها للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه من بينهم معالي النائب العام ولجنة العفو الرئاسي، مرفق بها قائمة كاملة بكافة أسماء الزملاء المحبوسين".

واختتم: "مرة أخرى ألف مبروك لكل من سينعمون اليوم بنسمات الحرية وعقبى لكل الباقين وعقبى لكل الزملاء الصحفيين".