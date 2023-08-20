الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري، موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 26 لاعبًا، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال خمسة أيام فقط أجندة سبتمبر المقبل.

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اليوم الأحد، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

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وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي::
محمد صلاح 
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

ودية تونس

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

 

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب  فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.  

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