الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

فرار كارلوس غصن من اليابان، معلومات جديدة عن الهروب الكبير (فيديو)

كارلوس غصن، فيتو
كارلوس غصن، فيتو

لم تنته قصة هروب قطب السيارات المعروف، كارلوس غصن، من اليابان، حيث بدأت تتكشف معلومات جديدة عن عملية معقدة نظمها عسكري أمريكى سابق.

عملية هروب كارلوس غضن من اليابان 

عملية هروب كارلوس غصن، المعقدة التى رتبها العسكري الأمريكى السابق مايكل تايلور، انقلب الأخير على قطب صناعة السيارات الشهير وهدده بمعلومات جديدة من المنتطر إعلانها فى عمل وثائقي جديد سيبث على منصة "آبل تي في بلاس".

 

"بحثًا عن كارلوس غصن" هو عنوان وثائقي مؤلف من أربع حلقات، من إخراج البريطاني جيمس جونز، استند إلى تحقيقات أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بهدف رسم صورة كاملة للرئيس السابق لشركة رينو-نيسان، كارلوس غضن وسقوطه المدوي.

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وتبدأ منصة "آبل تي في بلاس" ببث مسلسل كارلوس غضن، في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 25 أغسطس.

 

يستكشف الوثائقي الجديد عن كارلوس غضن، أبعاد القضية منذ صعود حتى توقيفه نهاية العام 2018 في اليابان للاشتباه بضلوعه في جرائم مالية.

وثائقي جديد يكشف ملامح شخصية كارلوس غصن

في تصريح لوكالة "فرانس برس" يقول الصحفي نيك كوستوف، أحد مؤلّفي الكتاب الذي استوحي منه المسلسل، إن كارلوس غصن شخصية بأبعاد كبرى "لها صفات عظيمة، وعيوب كبرى".

 

مسلسل "آبل" يتناول بتدقيق مطول هروب غصن من اليابان في طائرة خاصة، مختبئًا في صندوق للآلات الموسيقية، وذلك بفضل مايكل تايلور صاحب الخبرة الأمنية الكبيرة، ونجله ديفيد.

الجندي الأمريكى مايكل تايلور، فيتو

يعتبر هذان الرجلان على غرار آخرين ضحايا غير مباشرين في هذه القضية، وقد قبعوا في السجن بسبب تورطهم فيها.

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غصن موجود حاليا داخل  منزله في لبنان حيث لا تسلّم السلطات هناك مواطنيها، على الرغم من إصدار السلطات القضائية في اليابان وفرنسا مذكرات توقيف بحق رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية.

 

اعتقد مايكل تايلور أن "إخراجه غصن من اليابان كان بمثابة إنقاذه من كوريا الشمالية"، بحسب نيك كوستوف.

 

لكن الحبس في اليابان كسر عزيمة الجندي الأمريكى السابق في قوات النخبة، وعزيمة ابنه أيضًا.

 

يقول تايلور في الوثائقي إن "الفترة التي قضاها كارلوس غصن في الحبس كانت أضحوكة مقارنة بما عانيناه" من فترات طويلة في الحبس الانفرادي.

 

ويتّهم الجندي الأمريكى، قطب السيارات كارلوس غصن، بأنه لم يدفع له أجرًا يتناسب مع الخدمة المقدمة، ويقول "دفعت مليون دولار من جيبي الخاص نفقات محاكمة".

 

وأضاف: "أنا صديق جيد، ولكن يمكنني أن أكون عدوًا لدودًا أيضًا. القصة لم تنته بعد".

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