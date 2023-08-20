الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكريم كراميل، سهل ولذيذ ومغذي

الكريم كراميل، فيتو
الكريم كراميل، فيتو

طريقة عمل الكريم كراميل، الكريم كراميل من الحلوى الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الكريم كراميل، سهلة وبسيطة واعتادت الأمهات على تحضيره لتغذية الصغار لأنه يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الطفل لنمو جسمه وعضلاته.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكريم كراميل.

مكونات عمل الكريم كراميل:-

4 كوب لبن حليب

8 بيضات

كوب سكر 

2 كيس فانيليا

ربع كوب سكر الكراميل

طريقة عمل الكريم كراميل:-

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • ثم نحضر بولة كبيرة ونضع بها اللبن الحليب.
  • ثم نضيف البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائى أو اليدوى حتى يختفى البيض ويذوب تماما مع اللبن، وأيضا يذوب السكر.
  • ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها السكر وننتظر حتى يذوب ويتحول لونه إلى البنى.
  • ثم نحضر قالب الكريم كراميل، ونضع به السكر المكرمل، ثم نصب عليه خليك البيض واللبن.
  • ثم نضع قالب الكريم كراميل فى صينية بها ماء.
  • ثم ندخله الفرن لمدة نصف ساعة، ثم نخرجها ونتركه يبرد، وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
  • ثم نقلب القالب ومقطع الكريم كراميل ويقدم بعدها باردا.
طريقة عمل الكريم كراميل، فيتو 

فوائد الكريم كراميل 

والكريم كراميل من الحلوى اللذيذة والمغذية التى لها قيمة غذائية عالية وذلك لإحتوائه على نسبة عالية من البيض واللبن الحليب وهى أكلات غنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د والحديد، ما يجعله مهم لصحة الصغار ونمو عظامهم واسنانهم بشكل صحى، كما يعمل على تقوية العضلات وتعزيز مناعتهم وحمايتهم من جميع الأمراض.

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والكريم كراميل يعتبر حيلة جيدة للصغار الذين يرفضون تناول البيض، لأنه غنى بالبيض وتناوله الطفل دون أن يشعر أنه مكون من البيض، لذا على الأمهات تحضيره للصغار بإستمرار.

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فوائد البيض

والبيض له فوائد عديدة، منها:-

  • البيض يخفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم، فالكوليسترول هو عبارة عن جزيئات صغيرة من الدهون يحملها الدم،ووتناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.
  • البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.
  • البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

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