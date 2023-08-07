نابولي يعلن تعاقده مع مدافع من الدوري البرازيلي

أعلن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي، رسميا، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع مدافع جديد، لتعويض رحيل الكوري الجنوبي كيم مين جاي إلى بايرن ميونخ.

وأصدر نابولي بيانا عبر موقعه الرسمي، يعلن تعاقده مع المدافع البرازيلي ناتان برناردو دي سوزا، قادما من فريق ريد بول براجانتينو البرازيلي.

وقال نابولي في بيانه: "يسر النادي إعلان ضم قلب الدفاع ناتان برناردو دي سوزا قادما من صفوف ريد بول براجانتينو في صفقة دائمة".

ولم يذكر نابولي قيمة الصفقة، حيث وقع اللاعب عقدا مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2028.

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وكان ناتان قد شارك مع ريد بول براجانتينو في 88 مباراة خلال 3 مواسم، حيث سجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

عرض أهلي جدة للتعاقد مع أوسيمين

تحدثت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن رغبة أهلي جدة السعودي في التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.

وكشفت صحيفة "ilmattino" الإيطالية، أن الأهلي السعودي قدم عرضا مغريا للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي.

وبحسب الصحيفة، فإن أهلي جدة قدم عرضا يمتد لـ5 سنوات يحصل من خلاله أوسيمين على 35 مليون يورو سنويا، أي 175 مليون يورو خلال 5 مواسم.

ووفقا للصحيفة، فإن أمام أوسيمين خيارين هما، التجديد مع نابولي (مقابل 10 ملايين في الموسم حتى 2026 على الأقل)، والعرض السعودي المغري.

وأكدت أن أوسيمين لم يغلق الباب أمام العرض السعودي، علما أن الهلال سبق أن حاول قبل أيام التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسبق أن كشفت صحيفة "ليكيب" أن الهلال أرسل عرضين بقيمة 120 مليون يورو و140 مليون يورو لنابولي من أجل ضم أوسيمين، لكن الأخير رفض العرضين.

وأشارت "ilmattino" إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن مستقبل أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما.