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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تصدر كتاب "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام"

كتاب ما قرأه المصريون،
كتاب ما قرأه المصريون، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت" ضمن سلسلة آفاق عالمية التي تصدر برئاسة تحرير الدكتور أنور إبراهيم.

 

كتاب ما قرأه المصريون 

الكتاب لمجموعة من المؤلفين الروس وترجمة أماني التفتازاني، وقام بمراجعته وتقديمه د. أبو الحسن بكري.

يتناول الكتاب مجموعة الآداب التي قرأها المصري القديم من قصص وروايات؛ وجاء بالكتاب الذي يحمل غلافه صورة الملك أخناتون:

"من المستحيل أن يخلو أي من المتاحف الكبرى سواء في أوروبا أو أمريكا من أي من هذه القصـص أو تلك الروايات أو الأشعار المصرية، سواء المعروضة أو المحفوظة عندهم في مخازنهم ونفخر في رابطتنا بمتحفي الأرميتاج وكذلك في متحف موسكو للفنون الجميلة عن حق، باقتناء مجموعة كاملة من تلك النماذج من الطراز الأول تكونت لدينا دراية كاملة بالطريقة والكيفية التي عاش بها المصريون القدماء في وادي النيل قبلنا بعدة قرون، وذلك من خلال زيارة منازلهم ومعابدهم التي عثر عليها في مكان مدنهم القديمة وهذه الدراية تمكننا أيضا من الاطلاع على الآداب التي قرأها المصري القديم والمتمثلة في القصص والروايات التي عُثر عليها أثناء أعمال التنقيب".

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كتاب ما قرأه المصريون الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة عمرو البسيوني

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