الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سوريا القرن ال 19، أحدث إصدارات قصور الثقافة

كتاب سوريا القرن
كتاب سوريا القرن ال 19، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "سوريا القرن الـ19 في رحلات روسية" ضمن سلسلة آفاق عالمية التي تصدر برئاسة تحرير الدكتور أنور إبراهيم. 

 

كتاب سوريا القرن الـ19 في رحلات روسية 

والكتاب لمجموعة من المؤلفين الروس، ترجمة الأديب والروائي السوري دكتور نوفل نيوف، والدكتور عادل إسماعيل.

ويتناول الكتاب كتابات عدد من الرحالة الروس الذين قاموا بزيارة سوريا وتوثيق تلك الرحلات وانطباعاتهم عنها، والتي كانت بمثابة الوسيلة الوحيدة في القرن التاسع عشر للتعرف على الثقافات المختلفة، وتحقيق التبادل الثقافي والتفاعل المثمر بين الشعوب.

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وجاء غلاف الكتاب الذي يصور مدينة دمشق في تلك الحقبة الزمنية، يحمل السطور التالية: "إن نقل كتابات الأجانب عن بلادنا مساهمة في معرفة نظرة الآخر إلينا في زمن معين، إذا ومعرفة ذلك الآخر وطريقة تفكيره أيضا، بما لتلك النظرة، وما عليها". 

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