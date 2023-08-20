الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نيفين القباج: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينشر الوعي في 4460 مدرسة (فيديو وصور)

نيفين القباج, فيتو
نيفين القباج, فيتو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يرفع الوعي المجتمعي بين المواطنيين لمخاطر الإدمان، علاوة علي أنه يفتح أبواب أمل جديدة لكل متعافٍ من الإدمان. 

حماية طلاب المدارس من الوقوع في الإدمان 

وأضافت القباج إن صندوق مكافحة وعلاج الادمان عمل علي التوعيه في 4460 مدرسة في الفتره الماضية ويواصل جهوده لتوعية الفئات الأثر عرضه للوقوع في مخاطر الإدمان الفترة القادمة، وذلك بمشاركة 1500 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

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جاء ذلك فاعليات إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية  طلاب المدارس من تعاطي المخدرات،والذى تم تنفيذه كمرحلة أولى فى 6 الآف  مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الماضى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

 

 

 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق " أنت أقوى من المخدرات "، وأن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة كذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت الشباب والمراهقين " شباب وفتيات " كذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "13023" كما استهدفت المرحلة السابعة من الحملة "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات "،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح " حماسة الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

حملة أنت أقوى من المخدرات 

وساهمت الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق " أنت أقوى من المخدرات " في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن " 16023” وشاهدها ما يقرب من "186  مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية، كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، ووصفتها وزارة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

كما تم  استعراض نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتطور مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة في الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية   وتحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة  حيث انخفضت نسبة  التدخين الى 2.7% بعدما كانت 13% عام 2017، أيضا انخفاض نسبة التعاطي الى 0.5% بدلا من 4%

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