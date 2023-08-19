التضامن تواصل صرف معاشات أغسطس

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أغسطس 2023 للمتخلفين عن صرف معاشاتهم بداية الشهر.

معاشات شهر أغسطس 2023

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أغسطس لما يزيد عن 10 ملايين صاحب معاش من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري ومن الهاتف المحمول.

ومن المقرر أن تصرف هيئة التأمينات وفقًا للجدول التالي:

أصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه خلال يومي 1 و2 أغسطس.

أصحاب المعاشات من ألف جنيه حتى 2000 جنيه سيكون موعد الصرف يومي 3 و4 أغسطس.

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زيادة معاشات 2023

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرارًا جمهوريًّا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

15 % زيادة في المعاشات المستحقة

وتزداد بنسبة (١٥ ٪ بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣ المعاشات المستحقة قبل هـذا التاريخ، والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.