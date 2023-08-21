القصة الكاملة لمحاولة إفشال منظومة التذاكر الإلكترونية للمواقع الأثرية.. مساعد وزير السياحة: المنتفعون من السداد النقدي وراء شائعات سقوط السيستم .. توفير شباك لغير حاملي الكروت البنكية

على الرغم من خطوات التطوير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتحديث وتطوير تجربة الدخول إلى المواقع الأثرية، وجعل تجربة الزيارة أكثر سهولة لزيادة عدد الزائرين لهذه المواقع، إلا أن بعض الجهات تحاول وضع العراقيل في طريق التطوير، ونشر معلومات مغلوطة عن فشل خطة التطوير في تحقيق المطلوب منها.

تطوير المواقع الأثرية

بداية التطوير في المواقع الأثرية كان مع قرار وزارة السياحة والآثار إسناد مهمة تطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية إلي عدد من شركات القطاع الخاص، حيث تم إسناد تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هضبة الأهرام إلى شركة أوراسكوم بيراميدز، كما تم إسناد تقديم الخدمات السياحية بالمتحف المصري الكبير إلى شركة حسن علام، وإسناد الخدمات السياحية بكل من المتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي وقصر البارون إلى عدد آخر من الشركات.

Advertisements

ومؤخرا أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تطبيق خطة التحول الرقمي في المواقع الأثرية وانتهاء عصر العمل بالتذاكر الورقية في المواقع الأثرية ـ وبدأ الاعتماد علي التذاكر المدفوعة بالكروت البنكية، وذلك نظرا لكم المخالفات التي ارتكبها العاملون بالمواقع الأثرية في تطبيق شروط الدخول، بهدف تحقيق أرباح شخصية من خلال السماح بدخول زائرين بدون تذاكر ـ أو السماح بدخولهم باستخدام تذاكر معاد استخدامها من قبل، أو السماح بدخول زائرين بتذاكر مزورة، وذلك بعد الحصول علي مقابل مادي لهم للسماح بدخول للمنطقة الأثرية.

مصادر بغرفة شركات السياحة، أكدت أن تجربة التحول الرقمي في استخدام التذاكر المدفوعة باستخدام الكروت البنكية أثبتت فشلها خاصة أنها قضت علي السياحة الداخلية والتي كانت في فترة الحصار السياحي أثناء حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة وفترات إغلاق الدول لحدودها أثناء انتشار فيروس كورونا، وكانت هي الحصان الأسود والمنقذ للسياحة المصرية، مؤكدة أن عددا كبيرا من المواطنين المصريين يفاجأون ببدء تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بمنع دخول غير الحاصلين علي التذاكر المدفوعة باستخدام الكروت البنكية، خاصة أن عددا منهم لا يمتلك حسابات بنكية أو وجود حسابات بنكية خالية من الرصيد.

خطة تخفيف الأحمال

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن خطة الدولة لتخفيف الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء أثرت أيضا علي عمل ماكينات إصدار التذاكر، فضلا عن كثرة فترات سقوط “سيستم” إصدار التذاكر، مما يؤدي إلي طول فترة انتظار الزائرين أمام بوابات الدخول مما يعكر التجربة السياحية للراغبين في الزيارة.

وأكد خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أنه تم تحويل التحول الرقمي في استخدام التذاكر المدفوعة باستخدام الكروت البنكية في 32 موقعا ومتحفا أثريا من إجمالي 120 موقعا أثريا مفتوحا للزيارة علي مستوي جمهورية مصر العربية، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف تحويل جميع المواقع لاستخدام التذاكر المدفوعة مقدما.

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي لـ«فيتو»، أن تحويل التذاكر العادية إلي تذاكر إلكترونية يتركز حاليا علي المواقع الأعلى في أعداد الزائرين، مشيرا إلي أن خطة التحول الرقمي تعتمد علي الإبقاء علي شباك واحد لإصدار التذاكر العادية للمواطنين عبر السداد الكاش لغير حاملي الكروت البنكية لحين تعميم التجربة بشكل كامل.

ترويج الشائعات

وأشار إلى أن هناك بعض المستفيدين من السداد النقدي يحاولون ترويج الشائعات حول فشل تجربة التحول الرقمي في سداد تذاكر دخول المواقع الأثرية، من خلال إثارة أخبار كثرة سقوط سيستم إصدار التذاكر الإلكترونية، مضيفا أن الفترات السابقة قبل تعميم فكرة التذاكر الإلكترونية والمدفوعة مقدما كانت تشهد انتشار ظواهر التذاكر المزورة والمعاد تدويرها والتذاكر المخالفة للتذاكر التي يصدرها المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح أن هناك خطة للتعامل مع خطة الدولة لتخفيف الأحمال الكهربائية من خلال تجهيز مولدات كهربائية للتشغيل بكافة المواقع الأثرية والمتاحف للعمل في أي وقت، وذلك لإتاحة الفرصة لتشغيل ماكينات الدخول والدفع الإلكتروني، فضلا عن تشغيل محركات التهوية والحفاظ علي درجة الرطوبة والإضاءة في المقابر المغلقة، والتي تستلزم توفير الهواء النقي للزائرين في الداخل، فضلا عن تشغيل المنظومات الأمنية للحفاظ علي الآثار، وتشغيل منظومات الكشف عن الأفراد والمعادن علي بوابات الدخول عبر استخدام المولدات الكهربائية في فترات تخفيف الأحمال.

التذاكر الإلكترونية

وقال إن منظومة التذاكر الإلكترونية مدعمة بأجهزة طاقة بديلة للتعامل الفوري في فترات تخفيف الأحمال أيضا وهي قادرة علي العمل لمدة 10 ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن خطة التحول لتخفيف الأحمال الكهربائية اشترطت عدم المساس بالمناطق السياحية والأثرية، ولم يحدث أي انقطاع للكهرباء في أي منطقة سياحية أو أثرية على الإطلاق.

وتابع: إن منظومة التحول الرقمي ساعدت كثيرا في تحسين إيرادات المجلس الأعلى للآثار منذ بداية تطبيقها خلال العام الجاري مما ساعد في انتهاء عصر اعتماد المجلس الأعلى للآثار علي الموازنة العامة للدولة والتي وصلت إلي أكثر من 2 مليار جنيه خلال الماضي المالي الماضي، من خلال وقف التسرب في الدخول وإحكام منظومة إصدار التذاكر الإلكترونية والدخول إلى المواقع الأثرية مما ساعد في إحكام السيطرة علي المال العام من التسرب، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في التحول الرقمي في إصدار التذاكر المدفوعة مقدما في كافة المواقع الأثرية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.