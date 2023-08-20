الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

إخلاء سبيل هشام قاسم بعد اتهامه بسب كمال أبوعيطة

الوزير السابق كمال
الوزير السابق كمال ابو عيطة، فيتو

أخلت نيابة السيدة زينب الكلية سبيل الناشط الحقوقي هشام قاسم، في البلاغ المقدم ضده من كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق بدعوى سبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بكفالة مالية قدرها ٥٠٠٠ جنيه.

وامتثل هشام قاسم اليوم للتحقيق بحضور عدد من المحامين، للدفاع عنه في البلاغ المقدم من وزير القوى العاملة الأسبق.

وكان أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

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عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات

نصت المادة 306 مكرر من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

 

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المادة 25 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

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