نائب وزير التعليم يكشف لـ فيتو موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني

وكشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في تصريحات خاصة لفيتو، عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني قريبا جدا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثاني) يوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالبا وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

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امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

كما أشارت الوزارة إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 267 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.