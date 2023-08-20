الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

مصطفى ألهم: الأقصر تحظى باهتمام ودعم واسع لتحقيق تنمية في مختلف المجالات

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو


التقى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، فريق عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر. 

 

مناقشة خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية 


تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، مناقشة خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على صعيد مصر ومنها محافظة الأقصر.
أثنى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام أمنة  لدعم وتشجيع البرامج التنموية بالمحافظات.

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وقدم المحافظ عرضًا عن خطة العمل بالمحافظة والرؤي المستقبلية وأبرز المشروعات والأنشطة، مشيرًا إلى أن الأقصر تحظى باهتمام ودعم واسع لتحقيق تنمية في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن زيارة فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية تأتي في إطار تنفيذ خطة عمل المشروع والتي تتضمن عقد ورش عمل  ولقاءات مع المسئولين بالمحافظة على مدار يومين.

 

ورش واجتماعات لمناقشة المشروعات 

 

بالإضافة إلى عقد اجتماع مع أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة،  حيث يتم خلال الورش والاجتماعات مناقشة التوجهات والرؤى للمشروعات والانشطة الاقتصادية الواعدة بالمحافظة وعرض مقترحات لتنفيذ مشروع تنموي بالمحافظة يتم الاتفاق عليه، ويعقب ذلك تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع المحتملة لتنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية المحلية الذي تحدده المحافظة.

 

ضم وفد مشروع الدعم الفني كل من الدكتورة شريفة ماهر والدكتورة ناهد اسكندر والمهندس كريم إبراهيم وشيرين محجوب.

 

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