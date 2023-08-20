إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تمكن أطباء مختصون في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة بريدة السعودية من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 39 عامًا، وذلك من خلال تدخل جراحي ناجح لإزالة ورم ليفي كامن في منطقة الرحم.

ورم ليفي بحجم 8 كيلوجرامات في الرحم

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" أوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة التي راجعت عيادة أمراض النساء بالمستشفى كانت تعاني من حالة انتفاخ باستمرار في منطقة البطن، وثقل في الحوض منذ 4 سنوات بالإضافة إلى ظهور زيادة ملحوظة في حجم البطن تسبب لها بصعوبة في المشي والتنفس، وأنه بعد عمل الأشعة المقطعية الضرورية والتحاليل اللازمة للمريضة اتضح وجود ورم ليفي بحجم 8 كيلوجرامات في الرحم.

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وأضاف أنه تم إزالة الورم خلال عملية استغرقت ساعتين مع المحافظة الكاملة على سلامة حالة الرحم، ومغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة وعافية.

