الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

منتخب إسبانيا يتوج بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا

منتخب اسبانيا، فيتو
منتخب اسبانيا، فيتو

نهائي كأس العالم، توج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات بعد الفوز على منتخب إنجلترا بهدف دون رد في المباراة النهائية من البطولة.

 

ونجح منتخب إسبانيا في تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعبة أولجا كارمونا وشهد الشوط الثاني إهدار منتخب الماتدور لركلة جزاء.

اقتحام مشجع لنهائي كأس العالم للسيدات 

وجاء ذلك في الدقيقة 24 واضطرت حكمة الساحة لإيقاف اللعب لمدة ثوان قليلة بعدما اقتحم مشجع أرضية الملعب.


وتدخلت عناصر الأمن وألقت القبض سريعا على المشجع المشاغب، لتنتهي الواقعة في لحظات وبعد 5 دقائق فقط، نجح منتخب إسبانيا في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعبة أولجا كارمونا.

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واختتمت اليوم الأحد منافسات كأس العالم للسيدات، التي احتضنتها أستراليا ونيوزلندا على مدار شهر كامل.

ويعد مونديال 2023 للسيدات، أول نسخة تقام بمشاركة 32 منتخبا، والأولى أيضا التي تقام بتنظيم مشترك بين بلدين.

 

تشكيلة إنجلترا لمواجهة إسبانيا 

إيربس - برونز - برايت - جرينوود - كارتر - دالي - والش - ستانواي - تون - هيمب - روسو.

على الجانب الآخر، مثل إسبانيا في مباراة اليوم، كل من..

 

كاتا كول - أونا باتلي - إيرين باريديس - لايا كودينا - أولجا كارمونا - أيتانا بونماتي - تيريسيا أبيليرا - سلمى بارالويلو - ألبا ريدوندو - جيني هيرموسو - ماريونا كالدينتي.

وأهدى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، انتصاره في نصف نهائي بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة أمام البولندي هوبرت هوركاتش، إلى منتخب كرة القدم الإسباني للسيدات، الذي يواجه نظيره الإنجليزي اليوم في نهائي كأس العالم

وكتب ألكاراز على الكاميرا فور انتهاء المباراة لصالحه 2-6 و7-6 (7-5) و6-3 "هيا يا فتيات فلتحصدن كأس العالم.. تحيا إسبانيا!".

 

واقيمت المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا في أستراليا وتحديدًا على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، والذي يسع 83500 متفرج.

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