10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

تشغل القضايا الجنسية ومشاهدات المقاطع الخليعة والأفلام الإباحية حيزا كبيرا من اهتمامات الناس في هذا الزمان وقد جمعنا لكم مجموعة أحكام تتعلق بمشاهدة الأفلام الإباحية وهل يتوب الله علي صاحبها فإلي التفاصيل

10 أحكام خاصة بمشاهدة االأفلام الأباحية

حكم مشاهدة الأفلام الإباحية حرام

هل مشاهدة الأفلام الإباحية حرام.. يقول الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الأفلام الإباحية، هي سبب من أسباب البلاء، وكل من يشاهدها عليه أن يتقي الله ويحفظ نعمة بصره، مضيفا أن الأفلام الإباحية هي لعنة تجلب غضب الرب وتورث الإنسان سواد المعصية، وهي سبب عظيم من أسباب البلاء ومشاهدتها ذنب ولا يطبق على مرتكبها حد الزنا لأن الزنا شيء ومشاهدة هذه الأفلام القبيحة شيء آخر.

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واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى قال تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ"، كما استشهدت بقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- إنه «رأى قوم في ليلة الإسراء والمعراج يأكلون لحم نتن يخرج منه صديد وأمامهم لحم طيب، وعندما سأل جبريل عليه السلام ما هولاء؟، قال هذا الرجل تكون عنده الزوجة الحلال فيتركها ويذهب للحرام.

2- حكم مشاهدة الأفلام الإباحية بغرض التعلم

أجاب الكثير من العلماء عن سؤال ما حكم مشاهدة الأفلام الإباحية بغرض التعلم وأكدوا جميعًا أنه لا يجوز شرعًا ومحرم وذلك لأن الله تعالى يدعونا أن نغض من أبصارنا، وذلك في قوله تعالى: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون” صدق الله العظيم من سورة النور.

وقال تعالى أيضا في كتابه الشريف: “والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين” صدق الله العظيم، من سورة المؤمنون.

10 أحكام خاصة بمشاهدة االأفلام الأباحية

4- حكم مشاهدة الأفلام الإباحية للعزباء

أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نغض من أبصارنا، وكلنا يعلم أن النظر لعورة الغير محرمة في الشريعة الإسلامية، وبالطبع مشاهدة الأفلام الإباحية معصية كبيرة للعزباء لأن هذا العمل من الفواحش ولا يجوز شرعًا مشاهدة هذه الأفلام، وقد ورد عن الرسول الكريم قوله: “أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فقال أحد الأشخاص للرسول: يا رسول الله أفرأيت إذا كان الرجل خاليا قال: فالله أحق أن يستحي منه”.

وقال الله تعالى في كتابة الحكيم: “وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)”(سورة النور)

5- حكم مشاهدة الأفلام الإباحية للمضطر

يلجأ بعض الأفراد لاستخدام كلمة المضطر لتبرير هذا الفعل ومشاهدة الأفلام الإباحية وقد يكون الأمر نابعا من رغبة الشخص من أجل تخفيف الشعور بالإثارة والرغبة إلا أنه لا يعلم أن مشاهدة الأفلام الإباحية وزر كبير وفاحشة، حيث أجمع الأئمة والشيوخ وأكدوا أن مشاهدة الأفلام الجنسية أو النظر لعورات الآخرين، هو فعل محرم في الشريعة الإسلامية وفي هذا الفعل مخالفة صريحة لأوامر الله حيث قال الله عز وجل في كتابه الشريف من سورة النور: “وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله” صدق الله العظيم.

10 أحكام خاصة بمشاهدة االأفلام الأباحية

6- حكم مشاهدة الزوجة للأفلام الإباحية لإشباع زوجها

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "لي زميلة في العمل وهي على قدر كبير من الخلق، اشتكت لي أن زوجها يشاهد أفلامًا إباحية، ولا تعرف ما الذي يعجبه فيها، وسألتنى هل يجوز أن أشاهد مثل هذه الأفلام من أجل أن أجذب زوجي نحوي،

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: من الفطرة أن تتزين المرأة لزوجها، وأن تعرف كيف تسعده، وإذا كانت لا تستطيع فعل ذلك، فعليها بالتوجه مع زوجك إلى طبيبة علاقات أسرية، وتجلسي معك انفراد، وتقول لك بعض الأمور التي تفعلينها مع زوجك.

أما أن نطلب منك أن تشاهدي هذه الأفلام، وأخلاقك تفسد، وأخلاق زوجك تفسد، والإنسان لا يأمن الفتن، ولا يأمن أن تتعلقي بمشاهدة هذه النوعية من الأفلام، وتقعين في مشاكل لاحقًا، إذن مشاهدتك لها غير جائزة، وانصحي زوجك بالرجوع إلى الله تعالى، وعدم النظر إلى هذه الأشياء المحرمة، التي هي بالفعل قائمة بغرض إفساد المسلمين وأخلاق المجتمعات.

7- حكم مشاهدة الأفلام الإباحية للزوج

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول إن زوجها يشاهد مواقع محرمة وإباحية ويرفض معاملتها كزوجة واستعاض بهذه المواقع عن معاشرتها معاشرة الحلال، وتسأل حول حكم الدين في مشاهدة الأفلام الإباحية؟.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: المواقع الإباحية جاءت بويل وخراب على الأسرة المسلمة، وتسببت في حالات كثيرة من الطلاق، وذلك بسبب أن الرجل يستعيض بالحرام عما حلله الله عز وجل له. ومن يفعل هذا ينسى أن الله يراه، وأنه سيحاسب أمامه يوم القيامة وهذه المواقع دمرت البيوت والأخلاق والنفوس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه "رأى قوم في ليلة الإسراء والمعراج يأكلون لحم نتن يخرج منه صديد وأمامهم لحم طيب، وعندما سأل جبريل عليه السلام ما هولاء؟، قال هذا الرجل تكون عنده الزوجة الحلال فيتركها ويذهب للحرام".

10 أحكام خاصة بمشاهدة االأفلام الأباحية

8- حكم مشاهدة الأفلام الإباحية للتنشيط الجنسي

من المعلوم في الدين الإسلامي بل وسائر الأديان تحريم النظر إلى العورات، ومشاهدة الأفلام الجنسية داخل في هذا الباب، فلا شك في حرمته، ومشاهدة الأفلام الجنسية بذريعة تهييج الشهوة الكامنة وتنشيط الرغبة الفاترة، أو بذريعة تعلُّم طرق جديدة للمباشرة، قد تجدي بعضَ الجدوى، وقد يجد فيها الزوجان شيئًا من الفوائد، ولكنه حتمًا سيجلب عليهما، مفاسدَ أعظم، إذ قد ينخدع الزوجان بهذا الإخراج والتزويق! ويزهد كل منهما في الآخر، فلا يأتيها إلا بمؤثرٍ خارجي يسمى (أفلامًا جنسية)، بل ربما تغشاها أو تحمله وفي خياله صورة امرأةٍ أخرى وفي خيالها ما رأته، فتصبح الزوجة مجرد آلة يُجسدُ فيها خيالَه؛ ليفرغ فيها شهوته إفراغًا مجردًا من مشاعر الحب والعاطفة الصادقة ويصبح هو علي غير ما ارادت من المشاهدة!

9- حكم ترك الصلاة بسبب مشاهدة الأفلام الإباحية

هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوما ؟، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة واجبة سواء شاهد الشخص الأفلام الإباحية أو لم يفعل تلك الأمور»، مشيرة إلى أن البعض يمتنع عن الصلاة؛ بسبب الإتيان بتلك الأفعال.

وأوضحت في إجابتها عن سؤال: « هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوم ؟»، أن الشخص عليه ألا يجعل مشاهدة تلك الأفلام مانعًا له عن الصلاة، مؤكدة أن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام وتفسد القلب وتجلب النحس، حيث إن مشاهدة الأفلام الإباحية من المحرمات ولا اختلاف في ذلك وهي معصيةٌ من المعاصي، وقال أهل العلم إنّها -أي مشاهدة الأفلام الإباحية- لا تبطل الصلاة، وتبقى الصلاة صحيحة حسب أحكام الصلاة.

10- حكم مشاهدة الأفلام الإباحية أثناء الصيام

مشاهدة الأفلام الإباحية في رمضان هل يبطل الصيام أم لا، من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها مشاهدة تلك الأفلام في رمضان حتي لا تفسد صيامه وإا كانت المشاهدة محلامة في غير رمضان ففي تكون أأكد والمسلم إذا شاهد الأفلام الإباحية أثناء الصيام وخرج منه المني فهذا يعني أنّ صومه قد فسد ويجب صيام يوم آخر مكانه، ولكن في حال خرج المذي فهنالك خلاف بين العلماء والراجح أنّه لا يفسد الصيام، ولكن يُستحب قضاء هذا اليوم احتياطًا، أما في حال شاهد المسلم الأفلام الإباحية ولم يخرج منه شيء؛ فلا يلزمه القضاء، إلّا أنّه قد يخسر ثواب الصيام وأجره.

11- هل يغفر الله لمشاهد الأفلام الإباحية ؟..

أمرنا الله - سبحانه وتعالى - بغضِّ البَصر عما هو أهون من هذا بكثير؛ قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30].لذا يجب على من شاهد تلك الأفلام، المسارعة إلى الله - تعالى -بالتَّوبة النصوح؛ فإنَّ التَّائبَ من الذَّنب كَمَن لا ذَنْبَ له، وكل من تاب توبة نصوحًا، واجتمعت فيه شروط التوبة الصادقة- فالله تعالى يقبل توبته؛ قال الله: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25] وقال أيضا:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 133 - 135].