قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2023، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير الامتحانات، وانضباط مراحل العمل.

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وشدد الوزير على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.

كما وجه الوزير بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

كما وجه الوزير مديرى المديريات التعليمية بمنع أى تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 4 تعليمات مهمة للتعامل مع ورقة امتحان البابل شيت لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة 2023، خلال الإجابة على الأسئلة بورقة البابل شيت كالتالي:

1- ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم جاف واضح وكامل وليس نصف تظليل.

2- البعد عن القلم الرصاص مع كتابة البيانات بنفس القلم الجاف بخط واضح.

3- يمنع استخدام الكوريكتور.

4- الإجابة في المساحة المخصصة للأسئلة المقالية وعدم الكتابة على ظهر البابل شيت

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