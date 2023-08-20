الأحد 20 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرارات وزارة التجارة والصناعة بشأن نظام الاستيراد والتصدير

وزير الصناعة أحمد
وزير الصناعة أحمد سمير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 182 تابع (أ)، الصادر في 20 أغسطس 2023، قرارى وزارة التجارة والصناعة، بشأن إضافة مادة شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجـراءات فحـص ورقابـة الـسلع المـستوردة والمصدرة، وتشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملـة لفحـص السلع الصناعية غير الغذائية.
-قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجـراءات فحـص ورقابـة الـسلع المـستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ نصها الآتى: "مادة ٩٤ مكررًا: تضع الهيئة نظامًا لإدارة المخـاطر فى عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائيا بنـاءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
-وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة، بتشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملـة لفحـص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة برئاسة رئيس الهيئة العامـة للرقابـة على الصادرات والواردات

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وعضوية اللجنة: ۱ - رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. ٢ -ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية. ٣ -ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية. ٤ -ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن. ولا تكون قرارات اللجنة بشأن المعايير والضوابط المشار إليها نافـذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

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وزارة التجارة والصناعة قرار وزارة التجارة والصناعة جريدة الوقائع المصرية إجـراءات فحـص ورقابـة الـسلع المـستوردة فحـص السلع الصناعية منظومة إدارة المخاطر المتكاملة

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