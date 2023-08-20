الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم،فيتو
أسعار الذهب اليوم،فيتو

سعر الذهب مباشر في السعودية، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 20 -8 -2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

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اخر تحديث لسعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية،، سجل سعر عيار 24 نحو 227 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 208  ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 199 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 170 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1596 ريالًا سعوديًّا.

أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%


سعر الذهب مباشر في السعودية،  وكان سجل الذهب عالميا رابع خسارة أسبوعية له على التوالي في ظل تراجع الطلب عليه كملاذ آمن وتزايد الضغط السلبي سواء من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، أو المستويات القياسية التي سجلتها عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليفقد 24 دولار تقريبًا ويسجل أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1885 دولار للأونصة، وبذلك يكون انخفض الذهب منذ بداية شهر أغسطس حتى الآن بنسبة 3.9%.

 كما فقد الذهب 190 دولار من قيمته منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي في شهر مايو الماضي وحتى الآن، وذلك بعد تغير توقعات السوق بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية في ظل تماسك التضخم وتعهد الفيدرالي بمحاربته واستمرار سياسة التشديد النقدي.

سعر الذهب مباشر في السعودية

انخفاض الطلب العالمي على الذهب

وكان مجلس الذهب العالمي، قال في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000، وأن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

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