وزير الري يصل ستكهولم للمشاركة في الأسبوع العالمى للمياه

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الإسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور سويلم أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع، وحرصًا على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

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ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من السادة الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الري الدكتور هانى سويلم عقد اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر بالصعيد، والتحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل بواحة سيوة.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع إجراءات تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة البيئة.

كما استعرض سيادته إجراءات التحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل والنخيل واشجار الزيتون بواحة سيوة وخاصة فى زمامات الآبار العميقة ال ١٢ التى قامت الوزارة بحفرها فى إطار مشروع تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة.

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين.. فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد طبقًا لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.