نقابة المحامين تتعاقد على 10 صيدليات جديدة موزعة على مستوى الجمهورية
أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن تعاقدها مع 10 صيدليات جديدة موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتوسيع دائرة التعاقد مع الجهات العلاجية المختلفة على الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمحامين وأسرهم.
وجاءت الفروع الجديدة للصيدليات كالتالي:
صيدليات جديدة للمحامين
1 ـ صيدلية السويس، ومقرها بشارع الجمهورية بالسويس.
2 ـ صيدلية جامعة المنيا، ومقرها بمبنى أعضاء هيئة التدريس بالمنيا.
3 ـ صيدلية جامعة سوهاج، ومقرها المستشفى الجامعي مدينة ناصر سوهاج.
4 ـ صيدلية جامعة قنا، ومقرها المستشفى الجامعي الكيلو 6 طريق سفاجا قنا.
5 ـ صيدلية جامعة أسيوط، ومقرها جامعة الأزهر الشريف أسيوط.
6 ـ صيدلية دمياط، ومقرها خلف المستشفى العام بدمياط.
7 ـ صيدلية اسعاف الفيوم، ومقرها شارع جمال عبدالناصر بجوار موقف مصر الفيوم.
8 ـ صيدلية شكاوي طنطا، ومقرها الطريق الزراعي سور أنابيب البترول.
9 ـ صيدلية الحرية بالإسكندرية، ومقرها شارع الحرية الاسكندرية 34.
10 ـ صيدلية سعد زغلول الإسكندرية، ومقرها شارع سعد زغلول محطة الرمل 43.
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