الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

لغز استدعاء أحمد حمدي لمنتخب مصر

أحمد حمدي، فيتو
أحمد حمدي، فيتو

أثار استدعاء البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، دهشة الكثيرين بعد استدعاء أحمد حمدي لاعب خط وسط فريق مونتريال الكندي لقائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر.

استدعاء أحمد حمدي

ومنذ تولي فيتوريا تدريب منتخب مصر، يقوم باستدعاء حمدي دائما في القائمة الأولية للفراعنة ويتم استبعاده بعد ذلك في القائمة النهائية حيث لم يشارك معه في أي مباراة دولية أو ودية الأمر الذي أثار استغرب الجميع.

وعلى الرغم من عدم قوة المنافسات في الدوري الكندي مقارنة بالدوريات الأوروبية إلا أن حمدي لا يشارك بشكل منتظم او أساسي ليكون دائما محط اهتمام المدرب البرتغالي الأمر الذي جعل البعض يتحدث عن تدخل وكلاء اللاعبين من أجل رفع سعر اللاعب حال عودته إلى مصر.

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أرقام أحمد حمدي مع مونتريال

وشارك حمدي لاعب الأهلي والجونة السابق مع مونتريال في الموسم الحالي 9 مباريات منها أساسي في مباراتين وبديل في 7 مباريات بواقع 398 دقيقة.

وآخر مباراة لفريقه ضد تشارلوت تواجد اللاعب على دكة البدلاء يوم 16 يوليو بينما أخر مشاركة له كانت ضد شيكاغو يوم 13 يوليو شارك كبديل لمدة 32.

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي::
محمد صلاح 
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي
ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث  البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب  فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.  

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